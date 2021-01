El Congrés validarà Biden tot i l'últim esforç de Trump

La transició de poder presidencial més agitada de la història dels Estats Units avança avui amb el penúltim pas de l'enrevessat sistema electoral estatunidenc, la verificació dels vots emesos pel Col·legi Electoral, que van donar la victòria al candidat demòcrata, Joe Biden, en una sessió conjunta del Congrés.

El Col·legi Electoral, òrgan que elegeix de manera indirecta al president mitjançant una votació en bloc dels electors triats en cada estat, va confirmar que Biden havia guanyat les eleccions el 14 de desembre. El també exvicepresidente va aconseguir 306 vots enfront dels 232 de l'actual mandatari, Donald Trump, molt per sobre dels 270 necessaris per aconseguir la Presidència dels Estats Units.

No obstant això, els esforços de Trump per desbaratar la victòria de Biden des de les eleccions presidencials del 3 de novembre no han acabat i, en aquesta ocasió, es materialitzaran en els plans de diversos parlamentaris estatunidencs per oposar-se al resultat electoral.

És l'últim envit del magnat novaiorquès, que ha maldat per denunciar un presumpte «frau» i un «robatori» electoral des de la celebració dels comicis. Les seves asseveracions l'han dut a començar una batalla judicial per minar la victòria del candidat demòcrata, encara que la pràctica totalitat de les denúncies i recursos presentats fins ara als tribunals han estat desestimats.

Onze senadors republicans, encapçalats per Ted Cruz (Texas), van anunciar dissabte la seva intenció de rebutjar formalment el resultat electoral si no es duia a terme una auditoria de deu dies «per considerar i resoldre els resultats en disputa». Al seu judici, els electors --que en última instància voten pel president dels Estats Units-- no van ser nomenats de manera «regular, legal i certificada». No s'ha posat en marxa cap auditoria.

El moviment d'aquests senadors ha provocat recel també en les files republicanes, que no deixa d'augmentar. A més, l'eventual objecció al Congrés avui no tindrà cap efecte sobre la victòria de Biden, encara que serveix per situar possibles candidats de cara a les eleccions de meitat de mandat en 2022 i, fins i tot, per a les presidencials de 2024. El senador Cruz, que ha secundat de manera vehement les denúncies emeses per Donald Trump sobre el suposat frau, està en aquesta última llista.