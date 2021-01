Empitjora la situació als geriàtrics catalans, amb 81 en situació greu

Un total de 81 residències de gent gran (11 de les quals al territori central), que suposen el 7,75% de les 1.045 que hi ha a Catalunya, estan en una situació greu de coronavirus, sis més que el mes de desembre, amb persones infectades i classificades amb el color vermell, segons dades facilitades pel Departament de Salut. 136 geriàtrics més (13,01% del total) i un més que el desembre, tenen gent gran contagiada i estan en situació taronja encara que són brots controlats. Catorze d'aquestes residències estan ubicades a la Catalunya central.

La gran majoria, 828 residències, (79,23%) estan en situació verda i lliures de virus, segons la mateixa font oficial.

El Departament de Salut classifica les residències -on hi viuen aproximadament unes 55.000 persones- per colors: vermell per a les que encara no han controlat l'epidèmia, taronja per a les que tenen casos confirmats però que estan en fase d'estabilització, i verd per a les que no tenen cap contagiat.

Fins ahir havien mort a les residències catalanes 4.389 persones per la Covid-19 -38 d'elles en els últims 15 dies de desembre i el que va de 2021-, sense comptar els residents que han mort en hospitals o en centres sociosanitaris.

La regió Metropolitana Nord és la que té més residències classificades amb el color vermell (23), seguida de la regió Metropolitana Sud, amb 19, i la Catalunya central, amb 11.