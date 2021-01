La jutgessa decreta presó provisional per a la dona de Josep Maria Mainat

El jutjat d'instrucció número 28 de Barcelona ha decretat presó provisional sense fiança per a l'esposa de Josep Maria Mainat, Angela Dobrowolski. La dona va ser detinguda dilluns per la Guàrdia Urbana de Barcelona quan intentava accedir a l'habitatge del productor televisiu a través de la teulada. Era la quarta vegada que l'arrestaven, i aquest dimecres ha passat a disposició judicial. La magistrada n'ha decretat l'ingrés a un centre penitenciari com a mesura cautelar en una causa oberta per un delicte de violació de domicili i dos delictes de trencament de mesura cautelar, ja que Dobrowolski té una ordre d'allunyament de Mainat i dels fills que tenen en comú.

Aquestes ordres d'allunyament es deriven d'una altra causa oberta contra la dona per un delicte d'assassinat. S'investiga si Dobrowolski hauria intentat matar Mainat injectant-li insulina per, presumptament, cobrar l'herència.