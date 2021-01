JxCat recull 52.000 avals per a les eleccions del 14-F

Junts per Catalunya (JxCat) ha recollit més de 52.000 avals a tot Catalunya per poder presentar-se a les eleccions autonòmiques previstes per al pròxim 14 de febrer, per a les que necessitava un mínim de 5.000. Així ho va anunciar ahir en una roda de premsa telemàtica la candidata de JxCat a la presidència de la Generalitat, Laura Borràs, que va dir que llegeixen aquests suports com «un preludi del que pot ser una gran victòria el dia 14F». Junts també va escenificar ahir el seu acord electoral amb Moviment d'Esquerres (MES) per concórrer junts a les eleccions, de la mateixa manera que ja van fer amb Demòcrates de Catalunya. MES, format per antics quadres sobiranistes del PSC, aportarà a les llistes de JxCat Jordi Serra, excap de gabinet de Pasqual Maragall i exalcalde de Sitges i a Pere Albó, exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, en els llocs 43 per Barcelona i vuit per Girona, respectivament.