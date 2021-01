L'hostaleria acusa el Govern d'ignorar el territori central amb les noves restriccions

Els gremis d'hostaleria del Bages, Berguedà, Solsonès i Osona i Moianès retreuen que les noves mesures contra la covid-19 decretades pel Govern català no tenen en compte les característiques del territori central. En un comunicat conjunt, els quatre gremis asseguren que l'executiu ha ignorat els municipis petits i les estacions d'esquí i que no ha contemplat la situació dels «qui havien fet reserves per anar amb la família a la muntanya o a la segona residencia», fet que perjudica hotels i cases rurals. «És un despropòsit rere l'altre. El Govern no compta ni amb el govern local ni amb el sector, i després ens demanen sacrificis», argumenten els gremis.

Per als signants, el nou confinament municipal s'ha decretat «sense tenir en compte de nou els micropobles rurals, que viuen sense serveis amb una densitat de població de 10 habitants per quilòmetre quadrat. Un cop més? Aïllats!», s'exclama el comunicat. Per als gremis, «el Govern hauria de conèixer el territori i les seves necessitats i fer tancaments de bombolles amb un nucli amb tots els serveis». El comunicat assegura que «vam demanar que els municipis petits poguessin "relacionar-se" amb els municipis més grans per tal de mantenir no només l'activitat, sinó la possibilitat d'abastir-se d'elements essencials. A tots els municipis no trobem ni caixers, ni farmàcies, ni benzineres, ni un forn de pa. Què han de fer doncs?», es qüestiona.

Quant a les estacions d'esquí i activitats de turisme de natura al Berguedà, al Solsonès, al Bages o a Osona «què han de fer?», preguntens els gremis.

«Ens trobem davant un tancament encobert del sector de la restauració, l'hostaleria i el turisme. No ens tanquen del tot, perquè això suposaria pensar en ajuts, i no hi ha diners, però depèn de per què sí. Mentre, els autònoms i petits empresaris, majoritaris en aquest sector continuen pagant els seus impostos, veuen com augmenta el pagament de la quota d'autònoms, paguen lloguers, serveis, subministraments, i el 31 de gener s'acaben els ERTO», es lamenten els empresaris del sector al territori.

«La normativa s'ha fet des de Barcelona i sense pensar en els pobles petits. Hi ha molta confusió perquè no està ben definit què es pot i què no es pot fer», asseguren. «No hagués estat més assenyat que la Generalitat considerés una única unitat diversos municipis?», es qüestionen els col·lectius signants del manifest, que reclamen ajudes directes per evitar tancaments empresarials.