La residència de Solsona té 50 usuaris i 16 treballadors infectats

La situació a la residència Hospital Pere Màrtir Colomés era ahir d'un usuari i tres professionals més contagiats. Així, des de l'inici del brot que ha afectat l'equipament hi ha 50 usuaris contagiats, 16 professionals i tres defuncions. Des de la residència van assegurar que els positius diagnosticats els últims dos dies continuen presentant, per ara, simptomatologia lleu. Tots els usuaris contagiats reben un seguiment mèdic permanent. Per reforçar el personal, dilluns es va activar la sol·licitud d'auxiliars de geriatria a través de l'equip d'intervenció ràpida de la Generalitat.

Per altra banda, dilluns es va dur a terme una reunió, seguida d'una visita de representants de Bombers de la Generalitat, Salut Pública, atenció primària i responsables de la residència. Es va comprovar la sectorització dels diferents espais de la residència i es va valorar la idoneïtat dels circuits de la roba, els residus, el menjar i l'ús dels EPI, entre d'altres. En la reunió i després de la visita es va acordar que la desinfecció es realitzarà més endavant.

A nivell comarcal es van detectar 17 positius a part dels de la residència en la darrera setmana.

A través d'una iniciativa dels Serveis Socials, l'Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal van posar en marxa ahir una campanya de suport a les persones residents i professionals de la residència. La iniciativa porta per lema «Solsona amb la residència», i consisteix a publicar vídeos amb missatges d'ànims, fotos o dibuixos a les xarxes socials.