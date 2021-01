Seguidors de Trump assalten el Capitoli dels EUA per impugnar la victòria de Biden

Desenes de manifestants favorables a Donald Trump han irromput aquest dimecres al Capitoli dels Estats Units (EUA) mentre al seu interior se celebra la sessió que havia de certificar la victòria de Joe Biden en les eleccions presidencials del 3 de novembre passat. El Congrés ha suspès la sessió davant la intrusió, mentre la policia intenta treure de l'edifici oficial els manifestants. A fora, una gran manifestació també dona suport al fins ara president.

Durant l'assalt s'han viscut escenes de violència, amb trencament de portes i finestres, i tal com recull la 'CNN', hi hauria una dona ferida en estat crític després de rebre un tret a la zona del pit. La Casa Blanca ha anunciat a través de la seva portaveu que activa la Guàrdia Nacional juntament amb altres serveis de protecció per intentar aturar una munió de seguidors de Trump descontrolada i que no ha parat de cridar proclames a favor de l'expresident, insistint que és el veritable guanyador de les eleccions americanes.

Aquest escenari que ha obligat a suspendre la sessió i desallotjar a les persones que hi havia dins. De fet, la mateixa policia ha recomanat als congressistes que es posessin màscares de gas. Pel que fa al vicepresident Mike Pence, ha estat evacuat per precaució. Mentre, Trump ha demanat als manifestants a través de Twitter que es mantinguin "en pau" i que no hi hagi escenes de "violència". En aquest sentit els ha recordat que són el partit de "la llei i l'ordre" i els ha instat a respectar les ordres de la policia.

Paral·lelament, s'ha anunciat un toc de queda en tota la ciutat de Washington des de les 6 de la tarda, fins a les 6 del matí de l'endemà.

Biden reclama a Trump que aturi l'assalt al Capitoli: "Això no és una protesta, és una insurrecció"

El president electe dels Estats Units, Joe Biden, ha reclamat a l'encara president Trump que faci un missatge per la televisió per aturar l'assalt al Capitoli, que ha descrit com una "insurrecció". En una intervenció, Biden ha dit que les escenes de "caos, desordre i sedició" que s'estan vivint a Washington "no representen la veritable Amèrica". El president electe ha demanat a Trump que "compleixi la seva promesa i defensi la Constitució" per acabar un "setge" que amenaça la seguretat dels Estats Units. "El món està mirant", ha dit Biden, que ha admès que la situació demostra que "la democràcia és fràgil".

Pence: "Els implicats en l'atac al nostre Capitoli seran processats amb tot el pes de la llei"

El vicepresident dels Estats Units, Mike Pence, ha fet una crida perquè s'aturi la "violència i la destrucció" al Capitoli dels Estats Units. Pence ha anunciat a través de Twitter que els implicats seran processats "amb tot el pes de la llei" i ha instat als manifestants a "abandonar immediatament l'edifici". També ha recordat que s'han de respectar els agents de l'ordre públic. "La protesta pacífica és un dret de tots els nord-americans, però aquest atac no es pot tolerar", ha avisat.

Una posició totalment contrària a la del president sortint, Donald Trump, qui hores abans, i coincidint amb l'assalt dels manifestants havia titllat a Pence de "covard", ja que no ha fet res per "protegir el país i la Constitució". Una acusació on ha tornat a reiterar que es tracta d'unes eleccions "fraudulentes" i "inexactes". "Estats Units exigeix la veritat", ha reblat.

A més, la líder demòcrata del Senat, Chuck Schumer, així com la presidenta de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, han emès una declaració conjunta demanant a Trump que exigeix als manifestants que abandonin el Capitoli "immediatament".