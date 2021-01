Alerten d'una nova estafa que consisteix a demanar diners per vacunar contra la covid-19 en residències

Els Mossos d'Esquadra han alertat aquest dijous que han rebut un centenar d'avisos d'estafadors que telefonen a residències reclamant un ingrés econòmic urgent a canvi de les vacunes contra el coronavirus. Els estafadors es fan passar pel Departament de Salut o un centre de vacunació i acostumen a telefonar quan saben que el responsable del centre no hi és per pressionar la persona que agafa el telèfon advertint-lo de les conseqüències de no vacunar-se. El cos només coneix que l'estafa s'hagi perpetrat en una residència d'Esplugues de Llobregat, que ha pagat 400 euros als estafadors en concepte d'una paga i senyal d'un import total d'uns 3.000 euros. Hi ha estafes similars a cases particulars de gent gran.

Pel que fa a les residències, els estafadors "provoquen un cert neguit als treballadors" que agafen el telèfon perquè els insisteixen que si no actuen ràpidament les vacunes no arribaran al centre ni a la totalitat dels residents. Per això el sotsinspector Sergi Martínez, sotscap de l'Àrea tècnica de proximitat i seguretat ciutadana, aconsella "no fer cas" de trucades sospitoses, aturar-se, pensar i localitzar el responsable del centre abans de prendre cap decisió.

Els Mossos han rebut un centenar d'avisos d'aquest intent d'estafes a les residències, però preveuen que pugui anar a més. Martínez reclama que encara que no s'arribi a fer cap pagament a l'estafador s'informi de les trucades que es puguin rebre en aquest sentit perquè els investigadors puguin desarticular els grups o persones que fan aquest tipus de frau.

Només es coneix un cas en què l'estafa s'ha perpetrat. Una residència d'Esplugues de Llobregat ha abonat 400 euros a uns estafadors com a avançament d'uns 3.000 euros en concepte de rebre les vacunes sota l'amenaça que si no feien el pagament serien sancionats.

Martínez ha recordat que la vacuna és gratuïta i ha demanat alertar les persones grans perquè evitin aquesta estafa. El comissari Joan Carles Molinero i el conseller d'Interior Miquel Sàmper, s'han expressat en el mateix sentit a la roda de premsa conjunta amb el Departament de Salut.

Als domicilis particulars els estafadors diuen que es desplaçaran a casa de les persones per subministrar les vacunes. "Aprofiten que aquestes persones són vulnerables, viuen soles, i el que volen és accedir al seu domicili per cobrar per la vacuna o cometre un robatori", ha indicat Martínez. Els preus que demanen cobrar sempre són inferiors als 400 euros.