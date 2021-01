Anatomia d'una punxada

La vacuna de Comirnaty, de Pfizer i de BioNTech que ahir es va començar a administrar a Galícia i al conjunt d'Espanya, funciona amb una tecnologia nova per a aquest tipus de fàrmacs i requereix algunes particularitats en el modus operandi de la seva administració, tot i que els seus objectius i els seus efectes adversos són comuns a les vacunes de tota la vida.

Una tecnologia nova?

Cada dosi de la vacuna conté 30 micrograms d'ARN missatger incrustat en nanopartícules lipídiques. Aquest ARN missatger «instrueix» a les cèl·lules perquè produeixin la proteïna «S» del coronavirus. D'aquesta menera, el sistema immunitari «es quedarà amb la seva cara» i atacarà el virus si ens contagiem. És la primera vegada que aquesta tecnologia d'ARN missatger- també inclosa a la de Moderna- s'aprova per a vacunes, però ja hi ha una desena de medicaments que la utilitzen. El primer, el fomivirsen, va ser aprovat l'any 1998.

Un fred mai vist?

Aquesta vacuna necessita entre

-60ºC i -80ºC per a la seva conservació. No són temperatures que no s'hagin fet servir mai abans en altres processos industrials i mèdics del tot freqüents. Per exemple, les vacunes per a pollastres es conserven i transporten a -196ºC, recorda a Twitter la farmacèutica Gemma del Caño. El gel sec i el nitrogen líquid permeten arribar i mantenir aquestes temperatures tan baixes.

Conté colesterol i sal

Com tot fàrmac, a més del principi actiu, en aquest cas l'ARN missatger (anomenat ARN BNT162 b2), la vacuna Comirnaty conté excipients, substàncies que faciliten la seva dosificació i ús. Entre ells, aigua, sacarosa (sucre de taula), clorur sòdic (sal comuna) i colesterol. També inclou polietilenglicol, substància molt utilitzada en altres fàrmacs i a la qual s'atribueixen dos casos estranys d'al·lèrgia notificats al Regne Unit.

«Barrejat, no agitat»

La frase de les pel·lícules de James Bond en referència al còctel preferit del 007 es podria aplicar a aquesta vacuna: Pfizer exigeix que s'inverteixi el vial i la barreja final deu vegades, però avisa que no s'agiti el compost. El que s'injecta és una dosi immunitzant de 0,3 ml de la vacuna diluïda en sèrum fisiològic sense conservants amb un 0,9% de sal. Cada vial de vacuna permet l'obtenció d'almenys cinc d'aquestes dosis.

Ja hi ha més d'una vacuna

Mentre no es distribueixi la vacuna de Moderna, que va ser aprovada ahir, dia de Reis, per a la Unió Europea, els qui rebin la de Pfeizer tornaran a rebre una altra dosi d'aquesta mateixa vacuna al cap de 21 dies. Malgrat l'aprovació de la Moderna, seguiran rebent la mateixa en la segona dosi. En cap cas es barrejaran les vacunes de laboratoris diferents.

Millor evitar l'embaràs

Queden exclosos de la vacuna tant els menors de 16 anys com les embarassades, ja que no hi ha dades completes de la seguretat sobre aquests grups. Però, a més, s'adverteix les dones en edat fèrtil que evitin l'embaràs entre la primera i la segona dosis i en els mesos següents a l'administració de la segona dosi.

Immunosupressió i

anticoagulació

Tant els qui rebin els tractaments d'immunosupressió com aquells amb corticoides, o amb quimioteràpia són especialment vulnerables i tenen especialment indicada la vacuna, però els metges han de valorar el moment oportú per administrar-la. Per a aquells que tinguin tractaments anticoagulants, es recomana una agulla de menys calibre i se'ls informa que pot sortir-los un hematoma en el lloc de la injecció.

I després de la punxada?

Cal esperar-se 15 minuts per si hi ha reaccions adverses. La més freqüent és dolor al lloc de la punxada, res fora de l'habitual, i pot aparèixer els primers 7 dies de la vacunació. Segons la fitxa tècnica de la vacuna, altres possibles efectes secundaris són fatiga, mal de cap, dolors musculars, calfreds, dolor articular i febre. En cas de reaccions al·lèrgiques lleus o greus, les infermeres tenen fàrmacs per neutralitzar-les ben coneguts.

Quins riscos hi ha?

La metge Irene Rivero, de l'IDIS Santiago, apunta que el risc de reacció greu o de mort vinculada a la vacunació és de menys d'1 entre 1 milió. Les probabilitats de guanyar el primer premi en la loteria nacional són d'1 entre 90.000. Per tant, els riscos de vacunar-se són molt inferiors que la probabilitat de morir de covid-19.