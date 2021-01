Argimon preveu començar en un mes amb els cribratges d'automostra a les farmàcies

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon preveu començar amb els cribratges d'automostra a les farmàcies en un mes, a partir de finals de gener. En declaracions a TV3, ha explicat que primer cal testar els mestres i els metges després de les vacances de Nadal. Precisament, el fet que aquestes PCR siguin d'automostra permetrà alliberar personal per a la vacunació i per atendre nous casos. Pel que fa al retorn escolar, ha indicat que les vacances s'haguessin pogut allargar quatre o cinc dies més, però mai s'hauria plantejat un retorn virtual. Sobre un confinament més dur, Argimon ha estat taxatiu: "No podem fer una altra tancada de cinc setmanes; potser sí que serà necessària, però ara no la podem fer".

Argimon ha recordat que al setembre també hi havia veus que demanaven no obrir els centres escolars, però el primer trimestre va funcionar bé malgrat la segona onada, amb dades epidemiològiques pitjors que les actuals. En demanar-li si les mesures actuals es podrien allargar més dies, ha indicat que no es pot descartar res, i ha recordat que les noves restriccions no es prenen per invertir la corba, sinó per frenar l'increment de casos constant.

El secretari ha indicat que el creixement és lent però sostingut, i ha constatat que altres regions com Madrid estan creixent d'una manera que fa pensar que acabarà sent exponencial. "Nosaltres encara no estem en aquesta situació, però no som una illa i és d'esperar que això ens pugui arribar", ha dit.

Un cop més, ha lamentat la manca d'ajudes directes als sectors afectats per les restriccions, i ha constatat que Espanya està a la cua en aquest sentit. En preguntar-li si el Govern podria fer més, ha remarcat que les ajudes són "minses", però ell ha d'entendre que és perquè no hi ha més diners. "Jo no porto la caixa", ha recordat.

Vacunació

Sobre el ritme de vacunació, ha explicat que ara s'estan administrant dosis els set dies de la setmana, amb menys intensitat els caps de setmana. Un cop passin les dues setmanes vinents i ja es vagi a velocitat de creuer, es permetrà el descans els caps de setmana.

Argimon ha assumit els desajustos logístics que s'han produït, i ha indicat que els equips de vacunació es lligaran més a l'estructura assistencial. Ara bé, també ha subratllat que el repte és molt complex, que és una "carrera de fons" i que hi ha "molt nerviosisme".

Catalunya rebrà 5.800 dosis de la vacuna de Moderna la setmana vinent, després estarà una setmana sense rebre'n i després en tornaran a arribar 5.800 més. Cap a mitjans de febrer arribaran la resta de dosis fins a 98.000. La vacuna ve en vials de 10, no de 5 com la de Pfizer, i un cop descongelada no es pot moure a un altre lloc.

Pel que fa al cas de la soca britànica detectat, ha constatat que era qüestió de dies. Salut passarà de seqüenciar tot el genoma del virus a concentrar-se en les mutacions i així detectar més ràpidament aquests casos.

El rastreig no ha funcionat bé

Sobre la rescissió del contracte amb Ferrovial, Argimon ha explicat que faltava coordinació entre els diferents rastrejadors. "No ha funcionat", ha dit, alhora que ha recordat que ell ja se'l va trobar quan va assumir el càrrec.