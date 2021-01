Biden titlla de «terroristes domèstics» els assaltants pro-Trump del Capitoli

El president electe dels EUA, Joe Biden, ha titllat de "terroristes domèstics" els manifestants favorables a Donald Trump que aquest dimecres han assaltat el Capitoli, a Washington, quan es feia el recompte de vots de diputats que confirmava la victòria del primer per sobre del segon. L'assalt es va saldar amb una cinquantena de detinguts i quatre morts, a banda de condemnes de líders d'arreu del món contra un Trump considerat l'instigador dels aldarulls. En aquest sentit, la portaveu del partit demòcrata, Nancy Pelosi, no ha descartat aquesta tarda un nou 'impeachment' per a l'encara president, que si no hi ha res de nou ha d'abandonar el càrrec el 20 de gener.

"El que vam veure ahir és una altra violació dels trets fonamentals d'aquesta nació", ha lamentat un Joe Biden que ha assegurat que si els manifestants que ahir protestaven davant del Congrés dels EUA haguessin estat del moviment Black Lives Matter "haurien estat tractats de manera molt diferent a la de la banda de matons que va assaltar el Capitoli". "Tots sabem que és veritat. I és inacceptable. Totalment inacceptable", ha indicat el que ha de succeir Trump a la presidència dels EUA malgrat els intents del magnat immobiliari de revertir els resultats de les eleccions.

Biden també ha discrepat sobre el fet que se'ls consideri manifestants. "No era discrepància, no era desordre, no era protesta, no els anomeneu manifestants. Eren una banda sediciosa, insurrecta, terroristes domèstics".

L'atac dels manifestants ha activat les alarmes dels oponents de Donald Trump, que temem que les dues setmanes que queden fins al moment en què està previst que traspassi la presidència a Joe Biden puguin ser temps suficient per assistir a nous moviments del primer per intentar revertir els resultats de les eleccions. És per això que la portaveu dels demòcrates al Congrés, Nancy Pelosi, ha considerat que Trump és "una persona molt perillosa que no hauria de continuar a la presidència".

Per això, i d'acord amb el líder dels demòcrates al Senat nord-americà, ha reclamat al vicepresident dels Estats Units que destitueixi "immediatament" Trump invocant la 25a esmena.

"Si el vicepresident i el gabinet no actuen, el Congrés ha d'estar preparat per avançar amb un 'impeachment'", ha alertat la portaveu demòcrata.

"És urgent, és una emergència de la magnitud més alta", ha afirmat Pelosi en roda de premsa, que ha assegurat que des de l'assalt ha rebut nombrosos missatges instant-la a reclamar un nou procés d'impeachment' contra Donald Trump.