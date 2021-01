Els demòcrates guanyen a Geòrgia i podran controlar el Senat

Els demòcrates van obtenir ahir una doble victòria de gran importància a les eleccions al Senat a l'estat de Geòrgia, on havia calgut repetir-les. Els dos escons en joc van anar a mans dels candidats del partit de Joe Biden, que d'aquesta manera aconsegueix una mínima majoria a la cambra alta i no podrà ser boicotejat pels republicans, que sí que van poder vetar sense contemplacions les iniciatives de Barack Obama. Amb el resultat de Geòrgia els escons al Senat estaran igualats entre els dos partits, però la presidenta de la cambra, alhora vicepresidenta de Biden, Kamala Harris, podrà decantar les votacions amb el seu vot de qualitat.

Si més no durant els dos primers anys, Biden podrà tenir les dues cambres legislatives al seu favor, ja que els demòcrates tenen una petita majoria al Congrés. D'aquí a dos anys, en les anomenades eleccions midterm es renovarà una part del Congrés i, per tant, la situació podria tornar a canviar.

Els elegits són el líder religiós Raphael Warnock, un veterà de la política georgiana, i el jove Jon Ossoff. Els dos han guanyat els duels contra els seus rivals malgrat el president Trump ha estat jugant fort en la campanya per impedir que els demòcrates fessin el tomb, una possibilitat que es presentava difícil segons els pronòstics inicials però que ha anat fent-se més versemblant a mesura que avançaven els dies.

Precisament Geòrgia va ser un estat clau per triar el novembre passat el demòcrata Joe Biden. L'estat de la Coca-Cola i Allò que el vent s'endugué va ser l'únic territori demòcrata en l'anomenat «cinturó bíblic» del Sud, tradicionalment votant republicà.

En la victòria demòcrata hi ha tingut molt a veure el perfil personal de Warnock, un pastor afroamericà que predica a la mateixa església on ho feia Martin Luther King. La mobilització del vot afroamericà i dels joves de les grans ciutats ha estat decisiva, com ho va ser per a la victòria de Biden. Encara més sorprenent ha estat la victòria d'Ossoff, que esdevindrà, als 33 anys, el senador més jove del la cambra alta i el demòcrata més jove a entrar al Senat des que ho va fer, precisament, Joe Biden fa mig segle.

Geòrgia ha fet història en triar el primer senador demòcrata des de 1996 i ha donat la victòria per primera vegada a un senador afroamericà, que representarà el segon estat del país amb més percentatge de població negra.

La campanya a Geòrgia ha estat fortament polaritzada i crispada per les acusacions de Trump, que ha insistit en els mítings que ha realitzat en aquest estat en la seva teoria del robatori de les eleccions. La seva derrota definitiva es va conèixer ahir, precisament, mentre al Capitoli una massa de radicals assaltava les dues cambres i generava imatges que van avergonyir el país, impròpies de la democràcia més antiga del món i el país que es veu a ell mateix com una comunitat excepcional destinada a portar la llibertat a tots els pobles.