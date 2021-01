Líders d'arreu del món condemnen l'intent de prendre el Capitoli

L'inèdit intent de presa del Capitoli per part d'extremistes de dreta seguidors de Donald Trump ha provocat una onada de condemnes més enllà dels Estats Units. «Escenes lamentables al Congrés dels Estats Units», va escriure el primer ministre britànic, Boris Johnson. «Els Estats Units representen la democràcia arreu del món i ara és vital que hi hagi una transició pacífica i ordenada del poder».



«Òbviament estem preocupats i seguim la situació minut a minut», va assenyalar el primer ministre de la veïna el Canadà, Justin Trudeau, quan van començar els incidents. «Crec que les institucions democràtiques nord-americanes són fortes i espero que tot torni a la normalitat aviat».





