Mor Antònia Beltran, la mare del raper exiliat Valtonyc

El raper exiliat Josep Miquel Arenas – més conegut com a Valtonyc – ha anunciat la publicació del seu nou treball 'En Pau Descansi', un disc que ha dedicat a "totes les mares del món". Ho ha fet arran de la defunció de la seva, Antònia Beltran. Diverses personalitats polítiques han expressat el seu condol a través de Twitter, com és el cas de Carles Puigdemont. L'expresident la Generalitat li ha desitjat que "l'orgull i la felicitat que ha sentit de veure't lliure, dempeus, digne, lluitador, sigui inspiració que esperoni per arribar fins al final, sense renúncies".





Estimat Josep @valtonyc, que descansi en pau la teva mare. Que l'orgull i felicitat que ha sentit de veure't lliure, dempeus, digne, lluitador, sigui inspiració que esperoni per arribar fins al final, sense renúncies. I que els miserables perseguidors no tinguin mai descans. — Carles Puigdemont (@KRLS) January 6, 2021

A la injustícia diària dels exiliats per la repressió de l'Estat espanyol, s'hi afegeix la duresa de la vida mateixa i la pèrdua de persones estimades en la distància. Una abraçada, @valtonyc, en aquest moment difícil i trist. Que la mare descansi en pau. https://t.co/aeb5jgzDLJ — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) January 6, 2021

En la mateixa línia s'ha expressat l'expresident, que ha lamentat la situació del raper. "A la injustícia diària dels exiliats per la repressió de l'Estat espanyol, s'hi afegeix la duresa de la vida mateixa i la pèrdua de persones estimades en la distància", ha dit. També ha reaccionat l'exconseller de Cultura,apuntant que "el company d'exili, Josep Valtonyc, ha perdut la mare". En aquest sentit, li ha recordat que és un fill "lliure i lluitador" i que aquest és el cost "més alt" de les injustícies.'En Pau Descansi' està format per un total de 17 temes. Un treball que el raper Carles Sanchis ha definit com a "sobri i sincer" amb un "creixement personal" respecte el darrer disc 'Piet Hein'. 'EPD' ha estat gravat i produït a la mateixa casa del raper mallorquí de la mà de Michi que l'ha acompanyat en melodies i ritmes. Una aliança que han batejat sota el nom de C64.