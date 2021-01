Els Mossos despleguen 258 controls després d'entrar en vigor les noves restriccions

Els Mossos d'Esquadra, en coordinació amb les policies locals, han iniciat aquesta mitjanit el desplegament de 258 punts de control per vigilar el compliment de les noves restriccions per frenar la covid, que han entrat en vigor a Catalunya aquest dijous i que inclouen un confinament municipal de 10 dies.

Fonts de la policia catalana han detallat que en aquests punts, que estaran actius durant tot el dia, es duran a terme controls de pas en què es faran comprovacions selectives.

També s'han planificat controls en els accessos als serveis de trens de Renfe i Ferrocarrils de la Generalitat, i es mantindrà la supervisió del compliment de mesures en l'àmbit de la restauració a càrrec de les policies locals.

El control de la mobilitat perquè no hi hagi desplaçaments innecessaris entre municipis es sumarà a la vigilància nocturna per garantir que es compleix el toc de queda.

Les noves restriccions inclouen un confinament perimetral municipal cada dia, amb les excepcions habituals -anar a treballar, a l'escola, al metge o per tenir cura de persones grans-, per al que els Mossos d'Esquadra poden requerir una declaració d'autoresponsabilitat o document acreditatiu.

Durant els deu pròximes dies hauran de romandre tancades totes les botigues no essencials de més de 400 metres quadrats i els caps de setmana només podran obrir els comerços essencials.

La restauració seguirà com fins ara -amb franges horàries per servir només durant els àpats i esmorzars-, així com la cultura -amb restriccions d'aforament-, mentre que les activitats esportives i en gimnasos només estaran autoritzades les que es facin a l'aire lliure.