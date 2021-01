El ple de la Diputació tomba la moció pel cas de l'Hospitalet

El ple de la Diputació de Barcelona ha rebutjat la moció presentada aquest dijous per ERC arran del cas de presumpta malversació al Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat. Els republicans demanaven condemnar la "manca de transparència" de la Diputació a l'hora d'informar sobre la causa judicial que implica la presidenta Núria Marín, però el text ha estat refusat per la majoria absoluta del govern format per PSC i Junts. Tots dos grups han acusat Esquerra d'haver forçat la celebració del ple amb finalitats electoralistes, una crítica a la qual s'hi ha sumat PP i Cs. Tot i que la moció no ha prosperat, els grups s'han compromès de forma unànime a revisar les mesures de la Diputació per evitar la corrupció.

La moció dels republicans condemnava com s'ha gestionat la informació del cas de l'Hospitalet i retreia el comportament del govern de la Diputació a l'hora de "retre comptes" davant causes judicials com la del Consell Esportiu o la del Departament de Relacions Internacionals de la mateixa institució. Dos punts als quals el text afegia un acord per "condemnar la corrupció en totes les seves expressions" i un últim acord per revisar el Codi de Bon Govern i el Codi de Conducta dels Càrrecs Electes i Directius de la Diputació.

El portaveu d'ERC, Dionís Guiteras, ha justificat la sol·licitud del ple extraordinari d'aquest dijous per, ha dit, evitar judicis paral·lels de la ciutadania "davant unes institucions que són opaques i permissives davant les sospites corrupteles". "No hem vingut a decidir si vostè és culpable de res", ha assegurat Guiteras a Marín, a qui li ha tornat a demanar que abandoni la Presidència de la Diputació fins que la justícia esclareixi la seva responsabilitat en la presumpta malversació al Consell Esportiu.

En aquest sentit, el republicà ha retret a Marín que posés a disposició el seu càrrec a l'executiva del PSC però que no hagi fet cap gest similar a la Diputació, on la llei permet una dimissió temporal durant les investigacions judicials. "La simple sospita fa necessari que faci un pas al costat", ha insistit Guiteras.

Una petició de dimissió que el PSC ha esquivat. La portaveu Pilar Díaz ha condemnat qualsevol cas de corrupció i ha assegurat que els informes emesos els darrers dies des de la Diputació constaten que l'ens "no té cap relació" amb el Consell Esportiu de l'Hospitalet. "Tenim la sensació que pretenen barrejar coses, però l'informe ho deixa ben clar", ha remarcat Díaz, que ha acusat els republicans d'actuar vers la corrupció a conveniència de si formen part del govern o de l'oposició.

"La ciutadania no espera veure qui es posa més medalles per presumir d'honestedat", ha afegit la portaveu socialista, tot criticant els republicans per haver forçat el ple d'aquest dijous amb una proposta "partidista i oportunista". Malgrat s'ha mostrat a favor dels acords per revisar els codis interns de la Diputació, ha refusat frontalment el text proposat per ERC.

El mateix tancament de files amb Marín l'ha fet el soci de govern dels socialistes. Des de Junts, la portaveu Neus Munté ha assegurat que el partit "reclama transparència davant qualsevol sospita" i també s'ha mostrat a favor de revisar els codis de Bon Govern i Conducta dels Càrrecs Electes i Directius. Amb tot, ha qüestionat la finalitat de la moció i ha assegurat que la proposta debatuda al ple "cerca un suposat rèdit electoral en comptes de lluitar contra la corrupció".

Socialistes i postconvergents han retret així la "unilateralitat" amb què ERC ha actuat a l'hora de presentar la moció, fet que també ha estat criticat per la resta de l'oposició. Especialment des d'En Comú Guanyem, partit que al darrer ple municipal ja va presentar un prec per promoure una declaració institucional a favor de la transparència i en contra de la corrupció. "Amb la seva moció d'avui han exclòs el treball que ja hem fet altres grups", ha lamentat el diputat lila Jonatan Fornés, que s'ha abstingut.

Al seu torn, el PP també ha optat per l'abstenció. El portaveu Daniel Gracia ha assegurat que la proposta dels republicans és "extemporània i oportunista" en els apartats que assenyalen directament el cas del Consell Esportiu, i ha titllat el ple telemàtic d'aquest dijous d'un "espectacle per ocultar les negociacions per un futur tripartit". "Aquesta moció és un teatre", ha subratllat.

Per la seva part, Ciutadans s'ha sumat a la petició dels republicans perquè Marín abandoni temporalment el seu càrrec. El partit liberal ha donat suport al text remarcant la lluita anticorrupció, però ha etzibat retrets als republicans per la sol·licitud del ple extraordinari. El portaveu Salvador Tovar ha recordat que els codis de conducta que es proposen revisar són documents aprovats durant l'anterior mandat, quan els republicans formaven part del govern, de manera que ha acusat Esquerra d'estar fent una "evident maniobra pre electoral".

A banda del suport de Ciutadans, l'únic partit que també ha votat a favor de la proposta dels republicans ha estat Tot per Terrassa, que ha demanat "valentia per defensar la institució" i ha instat els partits a "no normalitzar" la imputació de persones que ocupen càrrecs públics.

Des del govern de la Diputació, la presidenta Núria Marín s'ha mantingut al marge del debat i tant sols ha utilitzat la intervenció de fi de la sessió per subratllar la unanimitat dels grups per revisar els codis interns de la institució. "Esperem ser capaços d'arribar a un acord", ha augurat Marín, tot esperant que la proposta de declaració institucional contra la corrupció es pugui aprovar al ple ordinari d'aquest gener.