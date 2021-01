Radicals animats per Trump assalten el Capitoli i aturen la ratificació de Biden

Una concentració de seguidors radicals de Donald Trump esperonats per ell mateix es va adreçar al Capitoli, seu del Senat i de la Cambra de Representants, i el va assaltar quan s'estava verificant la victòria de Joe Biden. Es va tancar l'edifici i es va evacuar la Cambra de Representants.

Els manifestants a favor del president dels Estats Units, Donald Trump, van retirar les tanques que envolten el Capitoli van aconseguir entrar a l'edifici, on continuaven a l'hora de tancar aquesta edició, en plena sessió de totes dues cambres del Congrés per confirmar la victòria del candidat demòcrata, Joe Biden, en les eleccions del 3 de novembre. Els manifestants van travessar el perímetre del Capitoli poc després de les 13.00 hores (hora local), moments després que hagués començat la sessió conjunta del Congrés del país estatunidenc per validar els resultats electorals, que Trump es nega a reconèixer. Alguns es van enfrontar a la Policia, i diversos agents van fer ús de gas pebre per intentar dispersar la multitud, segons va informar la cadena de televisió CNN. També es va utilitzar gas lacrimogen, però no era clar si l'havien fet servir els manifestants, que portaven banderes on es llegia: «No m'amenacis», o bé la Policia. La situació va portar al tancament del Capitoli, edifici que acull dues cambres del Congrés dels Estats Units, mentre que la sala de sessions de la Cambra de Representants va ser evacuada. Així mateix, la Policia de l'edifici va fer sonar l'alarma d'emergència, acompanyada amb un missatge en què es demanava a la gent que hi havia a les instal·lacions que «busquessin refugi» i «romanguessin en silenci» per una «amenaça interna». La Policia del Capitoli, que va demanar reforços, va bloquejar el pas a tothom que volia entrar des de l'edifici de les oficines del Senat.

D'altra banda, una persona va rebre un tret i diverses van resultar ferides al Capitoli, segons l'NBC News, que citava fonts policials. Segons la informació de la cadena de televisió, la Policia no sabia les circumstàncies del tiroteig i no podia precisar l'estat de la víctima. Diversos mitjans es van fet ressò d'un vídeo en què es pot veure una dona rebent ajuda mèdica i sent evacuada en llitera. L'alcaldessa de Washingto va imposar un toc de queda a la ciutat de les 18.00 hores a les 6.00 hores d'avui. Per la seva banda, Trump va demanar suport per a la Policia del Capitoli i les forces de seguretat estatunidenques. «Realment fan costat al nostre país», va dir i va demanar als manifestats que es mantinguessin «en pau».