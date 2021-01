La restauració i el comerç porten carbó als consellers del Govern com a mostra de rebuig a les restriccions

Les patronals de la restauració i el comerç han portat carbó als consellers de la Generalitat com a mostra del "rebuig frontal" a les noves restriccions, en vigor a partir d'aquest dijous. L'acte simbòlic ha començat a dos quarts d'onze a la Plaça Sant Jaume. Representants del Gremi de Restauració de Barcelona, Barcelona Oberta i la Fundació Barcelona Comerç han deixat diversos sacs de carbó a les portes de l'oficina de registre al carrer de Sant Honorat i han entregat una carta signada pels "Reis Mags" on denuncien la situació actual. "Cada any visitem Catalunya per aquestes dates i feia dècades que no trobàvem tantes famílies preocupades, tants emprenedors arruïnats, tants negocis a la vora del precipici", sostenen a la carta.

El president de la Fundació Barcelona Comerç, Salva Vendrell, ha reiterat que el comerç i la restauració no són els causants dels contagis per coronavirus i ha reivindicat la seguretat dels seus locals amb protocols establerts inclús abans de l'inici de la pandèmia. "No pot ser que una altra vegada tornem a ser els culpables i es torni a estigmatitzar la restauració i el comerç perquè estan fent la feina ben feta", ha afegit Vendrell. El president de l'entitat ha advertit que la crisi econòmica "costarà molt de superar" i que moltes empreses hauran de tancar definitivament i els seus treballadors perdran la feina.

De fet, segons Vendrell, els dos primers caps de setmana de rebaixes són els millors de tot l'any quant a facturació. El període de descomptes a les botigues oficialment aquest dijous, però coincideixen amb l'aplicació de noves restriccions en aquest sector. Tots els comerços no essencials hauran de tancar els caps de setmana; de dilluns a divendres només ho podran fer els que tinguin una superfície menor de 400 metres quadrats i els centres comercials ho faran durant deu dies (excepte aquelles botigues que tinguin accés independent a la via pública).

En la mateixa línia, el president de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, ha tornat a reclamar "mesures reals de compensació" al sector com la condonació dels crèdits ICO o una injecció econòmica a "milers i milers de petites i mitjanes empreses abocades al tancament". "Entenem que la pandèmia té conseqüències sanitàries importants, però no ho podem fer recaure sobre sectors tan importants i tan clau com la restauració i el comerç", ha continuat Jené, que també ha garantit que són activitats segures.



Els restauradors denuncien una gestió "nefasta" de la crisi econòmica per part del Govern



El director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, ha qualificat de "nefasta" la gestió de la crisi econòmica per part del Govern. "Lamentablement ens han deixat sols", ha lamentat. I és que per Pallarols, el carbó que avui han traslladat als membres de l'Executiu esdevé un "símbol perfecte" de l'acció de la Generalitat cap al col—lectiu d'autònoms i pimes relacionades amb la restauració "que viuen amb desesperació com el Govern pren decisions que els afecta sense una mínima compensació per evitar la ruïna".

Per tot plegat, el director del Gremi de Restauració ha donat un "suspens total" a la gestió de l'Executiu, a qui li ha retret que "fa molt temps que no escolta". "Les milers de famílies d'aquesta ciutat es mereixen una gestió més eficient i capaç de comptabilitzar la lluita contra la pandèmia i el dur forat econòmic que està provocant", ha conclòs.

La protesta simbòlica dels sectors de la restauració i el comerç a la Plaça Sant Jaume ha coincidit en el temps amb la del sector de la dansa per reclamar més ajudes per al sector, una normativa clara i reivindicar que són una activitat "segura".