Twitter i Facebook bloquegen els comptes de Trump després de l'assalt al Capitoli

Twitter i Facebook han bloquejat temporalment els comptes de Donald Trump en una mesura sense precedents decidida després de les escenes de violència al Capitoli protagonitzades per partidaris del president dels EUA. La resposta dels gegants de les xarxes socials es produeixen després que Trump repetís en missatges en aquestes plataformes els seus falsos al·legats de frau en les eleccions que va perdre davant el demòcrata Joe Biden i instés els seus seguidors a dirigir-se cap al Capitoli.

El bloqueig de Facebook (Instagram inclòs) serà vigent durant 24 hores i el de Twitter, durant 12. Però aquesta última xarxa ha avisat Trump que si no elimina els tuits ofensius, el bloqueig serà permanent. L'avís sembla haver fet efecte, perquè el president ja ha esborrat aquests tuits.

En un primer moment Facebook i YouTube van eliminar vídeos publicats per Trump. Twitter va reaccionar en la mateixa línia en constatar que el president estava incitant a protestes violentes dels seus partidaris, que finalment van irrompre a l'edifici del Capitoli.

«Aquesta és una situació d'emergència i estem prenent les mesures d'emergència apropiades, incloent-hi l'eliminació del vídeo del president Trump», assenyalava el vicepresident d'integritat de Facebook, Guy Rosen, en un tuit. «L'eliminem perquè, en general, creiem que contribueix, en lloc de disminuir, el risc de violència contínua». Facebook ha bloquejat Trump tant de la seva xarxa social com d'Instagram durant 24 hores, acusant-lo de promoure la violència amb els seus missatges.

Per la seva banda, Twitter considera que els missatges de Trump violen les regles de la plataforma sobre integritat cívica, i que qualsevol violació futura «resultarà en la suspensió permanent del compte @realDonaldTrump», seguida per uns 88 milions de persones. En el cas de Twitter, el compte estarà bloquejat durant 12 hores amb l'avís que si Trump no elimina els tuits ofensius «es mantindrà bloquejada». La xarxa de Jack Dorsey ha informat que els missatges detectats no «es podran tornar a tuitejar, respondre ni rebre 'm'agrada'».

Facebook: «Una vergonya»

El paper de Trump en l'assalt al Capitoli és clar. Els seus seguidors van irrompre a la seu del Congrés nord-americà després que el president els instés a anar fins allà i publiqués un vídeo en què de nou va qüestionar el resultat de les eleccions. YouTube va eliminar aquest vídeo seguint la seva política de prohibició d'afirmacions que desafien els resultats electorals i Facebook va fer el mateix, avisant que eliminaria tot contingut que elogiés l'assalt al Capitoli o que encoratgés la violència.

«Les violentes protestes al Capitoli són una vergonya», ha dit obertament la xarxa social de Mark Zuckerberg a través d'un portaveu. «Prohibim la incitació i les crides a la violència a la nostra plataforma. Estem revisant i eliminant activament qualsevol contingut que infringeixi aquestes regles». En aquesta línia, el 'hashtag' #StormTheCapitol (assaltin el Capitoli) ha sigut bloquejat a Facebook i Instagram.