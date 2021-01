Les últimes restriccions es carreguen «l'última esperança» dels comerços

Les noves restriccions s'han carregat «l'última esperança» dels comerços. Després d'una campanya de Nadal «irregular i descafeïnada», les botigues encaraven les rebaixes amb un cert optimisme. «Era l'última oportunitat de fer vendes o treure l'estoc abans d'afrontar uns mesos que ja es preveien durs», explica el president de la Fundació Barcelona Comerç, Salva Vendrell, en declaracions a l'ACN. Ara, les associacions de comerciants alerten que les noves restriccions podrien «abocar» al tancament definitiu de fins a un 30% del teixit comercial català. «Queda resar», lamenta el president de PIMEComerç, Àlex Goñi. Les entitats reclamen deixar d'estar «criminalitzades» i exigeixen ajudes directes proporcionals a la magnitud de la crisi.

El Procicat va aprovar dilluns el confinament municipal durant deu dies. Així mateix, va decretar el tancament del comerç no essencial els caps de setmana i el cessament de l'activitat de centres comercials i botigues de més de 400 metres quadrats. Les noves restriccions, en vigor a partir de demà, coincidiran de ple amb la campanya de rebaixes. Després d'una campanya de Nadal «trista i complicada», les rebaixes eren «l'última esperança» per a molts comerciants. La incertesa provocada per la pandèmia, el tancament dels centres comercials i la restauració durant prop d'un mes i mig i les restriccions horàries i d'aforament han provocat un descens interanual de la facturació entre novembre i desembre. En concret, els comerços adherits a Comertia han registrat una baixada dels ingressos del 19,4% al desembre, sense tenir en compte l'alimentació bàsica.

Les vendes previstes per al gener no havien de servir per «salvar» la campanya de Nadal, sinó per ajudar les empreses a aguantar durant els pròxims mesos. «La campanya de rebaixes no esmenava, ni de bon tros, bona part de les pèrdues arrossegades des del març, sinó que era un element de subsistència», assegura el president de Barcelona Oberta, Gabriel Jené. Ara, davant les restriccions anunciades pel Govern, els comerciants preveuen un descens de la facturació del 18% en ple període de rebaixes. «És un desastre total», resumeix el president de PIMEComerç, Àlex Goñi. «Caldrà veure si els clients esperen a la tercera setmana de rebaixes per fer la despesa o si seran més compres perdudes», afegeix el president de la Fundació Barcelona Comerç, Salva Vendrell. Vendrell preveu recuperar una part de les vendes de les rebaixes un cop finalitzin les restriccions i assegura que hi ha un gran nombre de clients que esperen aquesta època per poder fer despesa. Tot i això, afirma que no té «gaire sentit» allargar el termini de les rebaixes per compensar el tancament d'aquests deu dies. «Les vendes reals es fan les dues primeres setmanes. Després, queda una part de compra més residual», afirma.

El president de la Fundació Barcelona Comerç assegura que les associacions de comerciants treballaran per promoure les vendes físiques de dilluns a divendres i faran «el possible» perquè els consumidors es desplacin a les botigues en aquest període. Una part de la campanya també s'haurà de fer en línia i s'hauran de potenciar les xarxes per captar nous clients. «Les noves restriccions només generen desconfiança i tornen a estigmatitzar el comerç. Poden fer que molts empresaris tirin la tovallola perquè vegin que aquest no és el principi del final com se'ns havia dit», lamenta Vendrell. La campanya de Nadal –compresa entre el Black Friday i dues setmanes després de la fi de les rebaixes- representa generalment entre un 30% i un 35% de les vendes de tot l'any. De fet, les associacions de comerciants alerten que l'obligació de tancar els comerços els caps de setmana és la gota que farà vessar el vas i posarà contra les cordes la viabilitat de moltes empreses.

Fins ara, la pandèmia ha provocat el tancament d'un 12% dels comerços, segons dades de PIMEComerç. A causa de les noves restriccions, aquesta xifra podria arribar fins a un 35% a finals de gener. «Més dies de cessament d'activitat poden suposar el tancament definitiu de molts comerços i botigues», alerta el responsable de l'Associació Espanyola de Centres i Parcs Comercials (AECC) a Catalunya, Víctor Garcia. El directiu assegura que «l'única» campanya que pot «salvar» els comerços és poder obrir cada dia de l'any i lamenta la «discriminació» cap al sector. O ens donen ajudes directes, o les companyies tancaran», alerta el president de Comertia, David Sánchez. El directiu assegura que les restriccions «estrictes» de tancament d'activitat han d'anar acompanyades de mesures compensatòries proporcionals i proposa ajudes de prop d'un 70% de la facturació de l'any anterior, com ha fet Alemanya.