La velocitat de contagi puja a Catalunya amb 4.387 nous casos i 75 morts

La velocitat de propagació de la covid-19, l'Rt, ha pujat a 1,47 a Catalunya, dues centèsimes més que el dia anterior, segons les últimes dades del Departament de Salut de la Generalitat.

El risc de rebrot també ha pujat, ho ha fet 24 punts, fins als 576, mentre la incidència a 14 dies també s'incrementava, passant de 396,39 a 406,88.

S'han declarat 4.387 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 380.358. El 9,58% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.

Salut ha informat de 75 noves morts i el total és ja de 17.395.

Hi ha 2.049 pacients ingressats als hospitals catalans amb covid-19, 40 menys. Per contra, hi ha nou pacients més a les unitats de cures intensives, amb un total de 417. El total de vacunats és de 20.843, 10.368 més que fa 24 hores. El risc de rebrot era de 348 entre el 20 i el 26 de desembre i ha pujat a 576 en l'últim interval.

Pel que fa a la velocitat de transmissió, ha pujat en les últimes hores de l'1,45 a l'1,47. La setmana anterior estava en l'1,06. La incidència a 14 dies és de 407 entre el 27 de desembre i el 2 de gener, per sobre dels 345 de l'interval anterior (20-26 de desembre).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 27 de desembre al 2 de gener n'hi va haver 18.012, xifra superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 13.430.