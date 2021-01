Ampli dispositiu policial per assegurar el tancament local

L'ampli dispositiu desplegat per Mossos d'Esquadra i policies locals des d'ahir per tal de garantir el confinament municipal, ja es va fer visible ahir amb diferents controls a la Catalunya Central.

Un exemple dels controls que feien ahir al matí els Mossos d'Esquadra al Bages, era en una de les rotondes que hi ha entre l'Eix Transversal i la carretera de Santpedor, a l'alçada del Parc de l'Agulla de Manresa, on s'aturaven, de forma aleatòria els vehicles que canviaven de municipi. Per la seva banda, la Policia Local de Manresa també feia controls a diferents punts de la ciutat, com per exemple, a la rotonda del Pont Vell, passades les 11 del matí.

Fonts dels Mossos d'Esquadra explicaven que en el seu cas, els controls es fan en diferents punts i que en fan tant d'estàtics com dinàmics de forma aleatòria. De totes maneres, assenyalaven que a diferència dels controls en els confinaments de la Cerdanya i el Ripollès, ara no són permanentment al mateix punt.

A nivell català, els Mossos han activat un desplegament amb 258 controls a carreteres principals i secundàries de dia i de nit. El cos es coordina amb les policies locals per fer comprovacions selectives a les entrades i sortides de les poblacions per garantir el confinament municipal.

Pel que fa a les dades de mobilitat, el conseller d'Interior Miquel Sàmper va afirmar que ahir al matí hi va haver una reducció del 24,9% de sortides de Barcelona i una disminució del 28,6 % d'entrades, comparat amb un dia equivalent del gener del 2020.

A l'anell 1, si comparem l'entrada i sortida de Barcelona, hi ha hagut un augment. Així, el 31 de desembre hi va haver un augment del 54% i comparat amb la setmana anterior, el 24 de desembre, que va ser del 17 %. «Aquest augment té relació amb la tornada de les segones residències que hi havia com a possibilitat de mobilitat en aquests dies de festes nadalenques», va explicar Sàmper.

D'altra banda, l'entrada en vigor del confinament local es va traduir en un descens considerable dels vehicles que van circular durant les primeres hores d'ahir per la frontera que separa l'Alt Urgell i Andorra, que des del 21 de desembre s'havien assimilat en termes de mobilitat, funcionant a la pràctica com una única àrea. L'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, va dir que en aquest període «no s'ha vist un empitjorament de les dades sanitàries» ni a la comarca ni al Principat. Així, ha defensat que un cop s'aixequin les restriccions actuals, les quals comprèn per la situació actual de la pandèmia al país, els residents de la zona puguin tornar a passar d'un lloc a l'altre.