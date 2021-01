Bèlgica avala el rebuig a l'entrega de Puig

El Tribunal d'Apel·lació de Brussel·les va avalar ahir el rebuig a l'entrega a Espanya de l'exconseller Lluís Puig, decisió que encara pot ser recorreguda davant del Tribunal de Cassació.

La cort ha desestimat el recurs plantejat per la Fiscalia de Brussel·les contra la decisió de la Cambra del Consell, jutjat de primera instància, que va examinar a l'agost l'euroordre emesa pel jutge de Tribunal Suprem Pablo Llarena sobre Puig per malversació en el cas de l'1 -O. Aquest tribunal va declinar l'execució en considerar «que l'autoritat espanyola que ha emès aquest mandat no era competent per fer-ho».

Ahir, el tribunal d'apel·lació va confirmar aquesta decisió, però va anar «més enllà», segons va dir l'advocat Josep Costa en declaracions a la premsa. En primer lloc, va explicar, els jutges van rebutjar equiparar el dret de malversació amb el de corrupció, denegant així l'extradició automàtica, sense tenir en compte la doble incriminació. A més, la sentència nega l'extradició de Puig al·legant «que no es pot considerar la presumpció d'innocència» de l'exconseller a Espanya, ha dit Costa.

«Fa tres anys, tres mesos i un dia que estem aquí mantenint la lluita (...). Volem fer política i per això seguim lluitant en la justícia belga», va dir Puig.

L'exconseller és el primer dels polítics catalans a Bèlgica sobre els quals la justícia d'aquell país adopta una decisió. El procés relatiu a les euroordres cursades a Bèlgica contra Puigdemont i contra la seva exconseller Toni Comín està suspès fins que es resolgui el suplicatori que el Tribunal Suprem espanyol ha enviat a l'Eurocambra per demanar que se'ls retiri la immunitat parlamentària. Tots dos compareixeran el proper 14 de gener davant la comissió d'afers jurídics de l'Eurocambra per expressar el seu punt de vista sobre el suplicatori, on també compareixerà l'eurodiputada Clara Ponsatí. Després escoltar-los, la comissió parlamentària s'ha de pronunciar en una sessió posterior sobre si els aixeca o no la immunitat, decisió que després haurà de ratificar el ple de l'Eurocambra. En cas que el Parlament Europeu acceptés el suplicatori, la justícia belga podria reprendre les euroordres.