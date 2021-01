La periodista i escriptora Anna Grau ocuparà el número 2 de la llista de Ciutadans a la demarcació de Barcelona per a les pròximes eleccions autonòmiques, va informar ahir aquesta formació. Grau ocuparà així el lloc que en principi estava destinat a Lorena Roldán, que va optar per incorporar-se com a número 2 per Barcelona del PPC. Llicenciada en Periodisme per la UAB, Grau (Girona, 1967) ha treballat en diaris com Avui, Ara i ABC.