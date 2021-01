Els comerços de més de 400 metres quadrats no poden obrir, encara que redueixin l'espai de venda

Els centres, recintes, galeries comercials i establiments de comerç al detall amb més de 400 metres quadrats hauran d'estar tancats fins al 17 de gener, encara que redueixin l'espai de venda. El Procicat ha fet l'aclariment després dels dubtes sorgits aquest dijous, quan entraven en vigor les noves restriccions. A finals d'octubre, el Govern va prohibir l'obertura de les botigues de més de 800 metres quadrats, a excepció que acotessin l'espai obert a aquesta superfície i respectessin l'aforament màxim del 30%. Aquest supòsit no s'aplica a les restriccions en vigor i, per tant, les botigues de més de 400 metres quadrats hauran de romandre tancades encara que redueixin la superfície comercial.

Els establiments amb una superfície igual o inferior a 400 metres quadrats podran obrir, amb un aforament del 30%, entre dilluns i divendres. El cap de setmana només podran obrir els establiments de serveis essencials, és a dir, alimentació, productes higiènics, serveis essencials, farmàcies, òptiques, concessionaris d'automòbils o perruqueries i centres d'estètica, entre altres.

El Procicat també considera justificats els desplaçaments per comprar productes essencials que no estiguin disponibles en el mateix municipi i recomana reduir el nombre de persones i el temps a l'interior dels establiments per evitar la propagació del virus. Per aquest mateix motiu, demana als comerços que reforcin la ventilació.