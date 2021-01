El cribratge als professionals educatius començarà dilluns i es farà amb PCR d'automostra

Els departaments d'Educació i de Salut duran a terme cribratges a tots els professionals dels centres educatius a partir del proper dilluns, coincidint amb el retorn escolar. En total són prop de 170.000 persones i es farà de forma progressiva i esglaonada. Les proves seran totalment voluntàries i el cribratge es farà mitjançant PCR. La mostra es recollirà per frotis nasal, a través de l'autopresa.

L'objectiu del Govern és que els centres educatius segueixin sent espais segurs, com ho han estat durant el primer trimestre del curs 2020-2021. Els cribratges es posen en marxa dilluns "per tal de fer més segura la tornada als centres", apunta Educació en un comunicat.

Les proves es duran a terme a tots els professionals educatius dels centres, de les diferents etapes i de totes les titularitats, ja sigui personal docent, personal d'administració i servei (PAS), personal d'atenció educativa (PAE), monitors de menjador i servei de neteja. Són treballadors de centres públics, concertats i privats, llars d'infants municipals, llars d'infants privades, centres d'educació especial, centres de formació professional, centres d'adults, així com centres d'ensenyament de règim especial reglats.

Per dur a terme el cribratge, el Departament de Salut facilitarà als centres el material necessari per a la presa de mostres i les peticions de la prova -que són individualitzades per a cada professional-. Posteriorment, es proposarà una data de recollida a cada centre educatiu.

Les persones que participin en la prova es prendran la seva mostra en el dia concret que s'hagi establert i la deixaran en el recipient habilitat a aquest efecte. El material facilitat serà un escovilló, un tub, gel hidroalcohòlic, les etiquetes identificatives, la capsa de recollida i una bossa transparent.

Des de Salut es recolliran les mostres i es portaran al laboratori de referència perquè siguin analitzades, per això és important que totes les mostres es prenguin el mateix dia en què els equips d'Atenció Primària hagin comunicat que les recolliran. Es comunicaran els resultats personalment a tots els professionals que hagin participat en el procés.

Els resultats negatius es comunicaran per SMS i els resultats positius per SMS i mitjançant una trucada telefònica per explicar com actuar en cada cas, perquè totes les persones amb un resultat positiu hauran d'iniciar el pertinent període d'aïllament de 10 dies, i es valorarà individualment si caldrà fer confinament d'algun dels grups de convivència estable.