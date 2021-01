JxCat es desmarca d'ERC i evita censurar a Marín a la Diputació

El ple de la Diputació de Barcelona va rebutjar ahir, amb els vots de JxCat, una moció d'ERC que censurava la presidenta d'aquest ens, la socialista Núria Marín, per la seva «falta de transparència» sobre la presumpta trama de desviament de subvencions públiques al Consell Esportiu de L'Hospitalet. La moció d'ERC va recaptar el suport de Cs i Tot Terrassa, l'abstenció de PP i comuns i el vot contrari de PSC i JxCat, que comparteixen govern en la Diputació de la capital catalana, presidida per Marín, qui també és alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat. La moció d'ERC, en la seva part expositiva, sostenia que no pretenia fer un «judici paral·lel» sobre el cas del Consell Esportiu, investigat judicialment.