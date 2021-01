JxCat no diu com aplicaria el mandat de l'1-O per no col·laborar amb l'Estat

La candidata de JxCat a la presidència de la Generalitat, Laura Borràs, va evitar explicar ahir com preveu «poder complir amb el mandat de l'1 d'octubre», perquè va dir no voler «col·laborar amb l'Estat donant una informació que no correspon».

En roda de premsa telemàtica, Borràs, preguntada sobre quins passos concrets proposa JxCat per «complir amb el mandat de l'1-O», expressió utilitzada en repetides ocasions per aquesta candidatura, va contestar: «És evident que no col·laborarem amb l'Estat donant una informació que no correspon, i menys en aquests moments». En qualsevol cas, va reiterar el seu «ferm compromís» a l'hora de «respectar aquesta voluntat». «I el problema el tindrà l'Estat, de manca de legitimitat democràtica, perquè s'ha de donar sortida als mandats que surten de les urnes», va concloure.

Minuts abans, la candidata de JxCat havia afirmat que si l'independentisme aconsegueix superar el 50% dels vots en les pròximes eleccions això «s'ha de notar» i ha de tenir «conseqüències», sense donar més concrecions. Borràs, que va fer un balanç molt crític sobre el primer any de legislatura del Govern central de coalició presidit per Pedro Sánchez, de qui no va destacar cap aspecte positiu, i va defensar que «l'única alternativa possible és la independència». «Sánchez presumeix de presidir el Govern més progressista de la història, però en realitat és el més propagandista de la història. No progressa, només dissimula», va afirmar Borràs. Borràs va assegurar així mateix que el Govern de JxCat i ERC ha protagonitzat una «legislatura fallida» a la qual proposa posar remei mitjançant «un punt d'inflexió» que doni lloc a un nou executiu amb la màxima «ambició nacional i ambició en l'eficàcia de la gestió».

Per la seva banda, el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, va defensar que la «clau» per acabar amb les actuals disputes entre els dos socis de Govern, JxCat i ERC, és que els republicans assumeixin el lideratge de la Generalitat després de les eleccions previstes el 14 de febrer.

«El lideratge d'ERC és la clau perquè la pròxima legislatura sigui la que projecti el país de futur que volem construir, que avanci en la reconstrucció econòmica i social, i també en el procés cap a la independència. La clau és la victòria d'ERC», va assegurar en una entrevista a Efe.

Segons Aragonès, Esquerra és l'única opció que pot generar els consensos necessaris per combinar una sortida «progressista» a la crisi econòmica i social de la Covid-19 amb la defensa d'una amnistia per als encausats pel procés i la reivindicació de l'autodeterminació. Això és el que el candidat dels republicans per al 14F defineix com la «via ampla cap a la independència», que es fonamenta en «el diàleg i els acords, també interns a la societat catalana».