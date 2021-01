L'assalt dels conspiranoics i xenòfobs

El llop de Yellowstone, també conegut com el Xaman de QAnon, va prendre dimecres durant uns minuts el poder del Senat dels Estats Units amb la seva pell de bisó al cap, el seu tors tatuat sense samarreta i la bandera estatunidenca pintada a la cara. Darrere s'hi amagava Jake Angeli, un propagandista de la delirant conspiració que acusa l'elit política i cultural demòcrata de dirigir una secta satànica dedicada a segrestar nens per beure-se'n la sang, molt actiu en les protestes dels negacionistes del covid-19 de l'any passat. El seu rostre ha passat a ser un dels emblemes de l'assalt al Capitoli i ha posat novament de manifest el protagonisme que els grups radicals han tingut durant els últims anys com a avantguarda del trumpisme.

«Anue-vos-en a casa, us estimem, sou molt especials», els va dir Donald Trump en una altra de les seves intervencions per a la història de la infàmia, no gaire diferent a la pronunciada després dels xocs entre neonazis i antifeixistes de Charlottesville en 2017, quan va dir que hi havia «gent estupenda en tots dos bàndols». Trump no només ha ajudat a legitimar aquests grups, sinó que ha alterat la seva pròpia naturalesa. Més enllà de les seves tendències conspiratòries i apocalíptiques, el que solia unir aquestes faccions és l'odi cap al Govern, que ha deixat pas a un culte visceral a Trump.

En aquesta coctelera tòxica hi ha supremacistes blancs com el tipus que va entrar al Capitoli amb una samarreta de «Camp d'Auschwitz», insubmisos fiscals, hooligans xenòfobs com els Proud Boys (distingibles pels seus polos de Fred Perry), milícies antigovernamentals com els Oath Keepers i els Three Percenters (compostes en gran manera per exmilitars i expolicies), o conspiranoics com els de QAnon, que creuen que Trump està lliurant una batalla encoberta per lliurar el món del mal i parlen de passar a degolla els responsables d'aquesta suposada xarxa de pedofília, des d'Obama al Papa. La primera congressista afiliada a QAnon va arribar al Congrés després de les eleccions de novembre.

En els últims temps han sorgit altres corrents difusos com els Boogaloo Boys, distingibles per les seves camises hawaianes, que promouen la posada en marxa d'una guerra civil. Amb ells s'identificaven, per exemple, alguns dels membres que van planejar el segrest de la governadora de Michigan per jutjar-la i matar-la.

Molts d'aquests grups van tenir un marcat protagonisme en l'assalt al Capitoli, d'acord amb la simbologia que apareix en les fotografies. Però no hauria de sorprendre ningú perquè en els dies previs a la manifestació publicitada per Trump per protestar contra la fal·làcia del frau electoral, els seus fòrums a internet (Telegram, Parler o theDonald.win) es van omplir de comentaris urgint els «patriotes» a acudir armats a la manifestació per defensar el president fins a les últimes conseqüències, segons van advertir les autoritats i organitzacions com Advanced Democracy.

El president electe dels EUA, Joe Biden, va titllar ahir de «terroristes domèstics» els manifestants favorables a Trump que van assaltar el Capitoli. L'assalt es va saldar amb una cinquantena de detinguts i quatre morts, i condemnes de líders d'arreu del món contra un Trump considerat l'instigador dels aldarulls. En aquest sentit, la portaveu del partit demòcrata, Nancy Pelosi, no descarta un ´impeachment' per a l'encara president.

«El que vam veure ahir és una altra violació dels trets fonamentals d'aquesta nació», va lamentar Joe Biden, que va assegurar que si els manifestants haguessin estat del moviment Black Lives Matter «haurien estat tractats de manera molt diferent a la de la banda de matons que va assaltar el Capitoli». «Tots sabem que és veritat. I és inacceptable», va afegir.

Biden també va discrepar sobre el fet que se'ls consideri manifestants. «No era discrepància, no era desordre, no era protesta, no els anomeneu manifestants. Eren una banda sediciosa, insurrecta, terroristes domèstics».