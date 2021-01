Pascal assegura que el PNC no investiria Laura Borràs

La candidata i líder del PNC, Marta Pascal, ha assegurat que no investiria la presidenciable de JxCat, Laura Borràs: "Segur que no donarem suport a un govern independentista que defensi la unilateralitat. No podem fer presidenta Borràs, perquè ha dit molt clarament que aposta per la confrontació", ha sentenciat en una entrevista a 'El Món', aquest divendres. Per altra banda, Pascal també s'ha mostrat "decebuda políticament" amb l'expresident de la Generalitat i del PDeCAT Artur Mas, perquè "prefereix el flirteig" amb la unilateralitat de JxCat, que no pas enfortir les institucions: "S'ha deixat arrossegar pel relat de la 'unilateralitat d'ordre'", ha afegit Pascal sobre Mas, amb qui va fundar el PDeCAT.

Pel que fa als acords posteriors a les eleccions del 14-F, Pascal allunya una possible entesa amb ERC: "Si no hi ha una renúncia explícita a la unilateralitat i hi ha un treball de disminució d'impostos i un treball a favor de l'escola concertada, tampoc no hi podrem ser".

Així mateix, també refreda una entesa amb els socialistes: "El PSC del senyor Illa, si és el de Societat Civil Catalana i el del 155, de cap manera". "Per tant, som l'única garantia que aquest vot catalanista serveixi per tenir un govern estable", ha afegit. Finalment, Pascal opina que si ERC, la CUP, el PDeCAT i JxCat sumen majoria, tornaran a "reeditar" un Govern que considera que ha estat "nefast".

A l'entrevista, Pascal també assevera que a Catalunya "hi ha 7,5 milions de persones i no només els votants de l'1-O". I desgrana el perfil de votant que busca el PNC: de centre liberal, amb esperit emprenedor, amb iniciativa, que creu en la iniciativa pública-privada, que està "tipa" de pagar impostos i que vol que el país funcioni. "Pesquem votant una mica de tot arreu, perquè tenim vocació de superar l'etiqueta esquerra-dreta", ha insistit.