Trump admet el final del mandat i promet una transició «ordenada»

Finalment, després de gairebé dos mesos des de les eleccions que van donar la victòria a Joe Biden i a 13 dies perquè el líder demòcrata assumeixi el càrrec com a president, Donald Trump va admetre la fi del seu mandat i va prometre una transició «ordenada». I ho va fer poc després de la ratificació per part de Congrés del triomf de Biden i després del lamentable episodi de l'assalt al Capitoli per part de seguidors seus als quals va incitar a plantar-se a la seu del Poder Legislatiu dels EUA. Un assalt que deixa un balanç de 4 morts i d'un país sumit en la confusió.

«Tot i que estic totalment en desacord amb el resultat de les eleccions, i els fets estan del meu costat, hi haurà una transició ordenada el 20 de gener», va assegurar Trump en un comunicat distribuït a Twitter per un dels seus principals assessors, Dan Scavino. Trump va recórrer a Scavino perquè Twitter li ha bloquejat el seu compte per considerar-lo responsable de la violència que s'ha viscut a Washington en les últimes hores.

Resistint-se a donar-se per derrotat, Trump va presumir d'haver liderat «el millor mandat en la història presidencial» i va avisar que «és només el començament». «Sempre he dit que continuaríem la nostra lluita per assegurar que només es comptaven els vots legals. Encara que això representa la fi del millor primer mandat en la història presidencial, només és el començament de la nostra lluita per Fer els Estats Units Grans de Nou!», afegia el seu comunicat. Un missatge que ja tenen assumit seus seguidors, que, després de ser desallotjats del Capitoli, amenaçaven: «Traïdors, tornarem».