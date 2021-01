Trump no assistirà a la presa de possessió de Biden el 20 de gener

El president sortint dels Estats Units, Donald Trump, no assistirà a la presa de possessió del president electe Joe Biden el 20 de gener. Així ho ha anunciat ell mateix aquest divendres. És una decisió inusual, ja que normalment els presidents que abandonen la Casa Blanca sempre participen en la cerimònia on passen el relleu al seu successor. Malgrat reconèixer finalment la seva derrota electoral, Trump s'ha negat a participar en l'acte després de la crisi generada per l'assalt dels seus seguidors al Capitoli per intentar aturar la certificació del demòcrata Joe Biden com a nou president.