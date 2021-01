Vergés diu que la tornada a les aules es manté el dilluns

La consellera de Salut, Alba Vergés, garanteix que les escoles reprendran les classes el proper dilluns com estava previst. «Seguríssim», va dit en ser preguntada a RAC1. Tot i això, va afirmar que la situació no serà «exactament la mateixa» i que en haver-hi més casos a la comunitat també «hi haurà més casos a les escoles que s'hauran de gestionar». Va reconèixer que la situació és «preocupant» i va dir que «mai hem descartat res», sobre si el Govern descarta un confinament domiciliari. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va dir més tard que aquest confinament és també «inviable» jurídicament ja que l'actual estat d'alarma no el preveu i, en tot cas, caldria un decret diferent.

Segons Vergés, epidemiològicament parlant anirien millor mesures «molt més estrictes» però que s'ha de fer una valoració global de la situació i que el Govern es va comprometre en intentar evitar-ho.