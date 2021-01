Aixequen les restriccions a vehicles pesants per l'AP-7 fins les nou del vespre

Els camions de més de 7,5 tones ja poden circular per l'AP-7 fins a les 21:00 h d'aquest dissabte perquè el pla Neucat ha decidit aixecar les restriccions que afectaven a aquests vehicles. Segons un comunicat del Servei Català de trànsit, "la situació meteorològica permet aquesta obertura temporal" però a la resta de la xarxa viària es manté la prohibició de circular als vehicles pesants que no siguin considerats serveis essencials (subministrament sanitari, distribució agroalimentària humana i per a granges, transport d'animals vius i combustibles). Els Mossos d'Esquadra desplegaran un dispositiu per garantir que els camions només circulin per l'AP7 i per impedir que s'incorporin a altres vies on el trànsit continua restringit.