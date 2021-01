L'Hospital Pere Màrtir Colomés de Solsona ha detectat en les darreres hores sis nous positius entre els usuaris, amb la qual cosa el total de residents contagiats ascendeix a 63 (el 73 % del total). És el resultat del cribratge realitzat dijous entre els 27 usuaris que fins ara havien donat negatiu a les proves. D'altra banda, ahir al matí, i de forma conjunta amb Bombers de la Generalitat, es van reestructurar les diferents àrees de l'edifici i al llarg de la jornada s'hi van fer tasques de desinfecció de les instal·lacions. Ahir al matí també es va fer un nou control de covid-19 a tot el personal amb la finalitat d'identificar possibles professionals asimptomàtics. De moment, són 18 les persones de l'equip que han causat baixa per coronavirus les últimes setmanes.

El president de la Fundació Hospital Pere Màrtir Colomés, el bisbe Xavier Novell, va agrair l'esforç extraordinari en la dedicació de recursos humans i materials per a la gestió del brot per part de diversos ens i institucions. Així, per exemple, reconeix la tasca dels professionals del Centre Sanitari en els cribratges i la cessió de material per part de la parròquia