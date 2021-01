Afectacions per les nevades: 11 carreteres tallades i una cinquantena de trams on calen cadenes

Afectacions per les nevades: 11 carreteres tallades i una cinquantena de trams on calen cadenes

Afectacions per les nevades: 11 carreteres tallades i una cinquantena de trams on calen cadenes

Un total d'11 carreteres continuen tallades pel temporal de neu que ha afectat Catalunya aquest cap de setmana, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). A més, en una cinquantena de trams és obligatori circular amb cadenes. En concret, hi ha sis vies tallades a la demarcació de Tarragona: la T-330 a Arnes, la T-710 a Falset, la TP-7402 a Porrera, la TV-3022 a El Perelló-Rasquera, la TV-7046 a l'Albiol i la T-7333 a La Fatarella. A la demarcació de Lleida són quatre les carreteres tallades: la LP-7013 a El Vilosell-cruïlla amb C-242, la LV-7011 a Juncosa, la LV-5134 a Noves Segres-Els Castells i la LV-2014 a L'Espluga Calba. A Barcelona està tallada la BV-4024 de Bagà a Coll de Pal.

D'altra banda, hi ha una cinquantena de trams en els quals és obligatori circular amb cadenes, principalment a les demarcacions de Tarragona i de Lleida. A més, Trànsit ha apuntat que cal destacar que cal circular amb molta precaució a l'A-2 a l'altura de Montmaneu per gel/neu a la calçada.

Amb el pas de les hores s'han anat reduint tant les carreteres tallades com els trams on calen cadenes, ja que aquest diumenge a la tarda eren 17 les vies per on no es podia circular i una setantena els trams on calien cadenes.