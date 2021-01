La Conselleria d'Educació avala la reobertura de les escoles aquest dilluns: «No hi ha marxa enrere»

El director general de Centres Públics de la Conselleria d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha assegurat aquest dissabte que el dilluns 11 de gener obriran les escoles malgrat la situació de la pandèmia de la covid-19: "No hi ha marxa enrere".En una entrevista del 3/24 que ha recollit Europa Press, ha afirmat que es farà amb "màxima prudència i precaució", però tenint en compte l'experiència d'alumnes i professorat després de quatre mesos d'escoles obertes.

"El sistema educatiu català ha anat a l'alça. S'ha sabut adaptar a un curs que ha estat diferent", ha afirmat, i ha indicat que els centres han estat espais segurs, sense amplificar el virus.Entre altres dades, ha destacat que només un 2% de les proves PCR que s'han fet en escoles han estat positives, i que en un 74% dels grups bombolla amb algun positiu no s'han contagiat els altres alumnes.A més, ha informat que a partir del dilluns es farà un garbellat voluntari per a professionals de l'educació amb 170.000 proves d'automostra.



Aragonès defensa la tornada a les escoles dilluns i diu que seran "el darrer servei públic a tancar"



El vicepresident de la Generalitat amb funcions de president i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha defensat el retorn a les escoles a partir de dilluns. "Les escoles han de ser un bé a preservar i ser el darrer servei públic a tancar", ha reclamat en una roda de premsa aquest dissabte. Després que epidemiòlegs i diversos experts demanessin aquesta setmana que els estudiants no tornin encara a les aules per tal d'evitar contagis de covid-19, Aragonès ha assegurat que "les escoles són segures" i "un espai de protecció social per als alumnes més vulnerables". A més, ha dit que des del Govern estan "amatents a tota la situació epidemiològica" amb la voluntat de garantir "serveis públics fonamentals com és el de l'educació".

El dirigent d'ERC ha assenyalat que el 99,39% de centres "han continuat fent classe sense haver de tancar" i que quatre de cada cinc alumnes i nou de cada deu professors "no ha hagut de passar ni un sol dia a casa com a causa de la pandèmia". "Per tant, els sistema funciona bé i és un dels grans èxits contra la pandèmia", ha conclòs. És per això que ha agraït a la comunitat educativa haver-ho "fet possible" i ha reivindicat l'ensenyament com a "un dels pilars" del programa electoral d'ERC, que estan elaborant de cara a les eleccions previstes per al 14 de febrer. "És un dret fonamental que cal preservar sempre", ha afirmat.Preguntat per aquests comicis, Aragonès ha indicat que "ara no hi ha indicadors que diguin que les escoles no puguin obrir" i que les restriccions actuals pel coronavirus "haurien de permetre les eleccions del 14-F". No obstant això, ha puntualitzat que dependrà de la situació de la pandèmia durant aquelles dates i del que s'acordi "per consens" a la taula del Govern amb els grups parlamentaris. "Caldrà fer un seguiment de les condicions epidemiològiques, però cal garantir el dret de vot de tothom", ha afegit.

Clotet demana que es tanquin les escoles si hi ha casos de la nova soca en una de cada deu

D'altra banda, el director d'IrsiCaixa, Bonaventura Clotet, ha demanat en una entrevista per al podcast 'Filling the sink' de Catalan News que es tanquin les escoles catalanes si es detecten casos de la nova soca de la covid-19 descoberta al Regne Unit en un de cada deu centres educatius. Clotet ho ha dit a tres dies de la represa del curs escolar després de les vacances de Nadal, alhora que ha alertat que, tenint en compte que tot indica que la variant anglesa és més contagiosa que la coneguda fins ara, la soca pot passar dels escolars a les famílies, fet que podria donar lloc a una nova onada "fins i tot pitjor que la primera i la segona". "No podem esperar fins que no hi hagi res a fer", ha advertit.

Clotet, que també ha demanat "més diners" per seguir investigant i elaborar "vacunes per al futur", ha alertat que alguns estudis ja mostren que hi ha ratpenats amb variants del coronavirus que "no seran combatudes de forma efectiva per les vaccines actuals". És per això que "cal seguir investigant" per intentar aconseguir una vacuna "molt potent" que cobreixi totes les variants.Fins i tot així, ha opinat, caldria seguir investigant a l'entorn "d'altres zoonosis", per evitar un panorama en què s'hagi batut la covid-19 però apareguin altres virus "i la història es tornés a repetir". Clotet ha afirmat que no es tracta d'un escenari a curt termini però ha alertat que "es podria donar en un futur".