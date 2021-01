El líder de l'oposició i candidat de Ciutadans (Cs) a la presidència de la Generalitat, Carlos Carrizosa, avança que la formació denunciarà a la JEC que davant les eleccions del 14-F no s'estigui respectant la «neutralitat» dels edificis públics amb «propaganda separatista». En roda de premsa, Carrizosa va apuntar com a exemples d'aquesta «propaganda separatista» els que es mantenen en ajuntaments com els de Figueres, Palamós, Empúries i Sarrià de Ter, així com en diverses conselleries de l'administració autonòmica.

«La Generalitat governada pel populisme nacionalista no respecta la neutralitat de les institucions a Catalunya i ens veiem obligats a denunciar-ho davant la JEC i les juntes de zona», va dir Carrizosa, que va recordar que ja va ocórrer el mateix en eleccions passades. El líder taronja va recordar que és «il·legal» que en edificis públics pengin pancartes demanant la llibertat dels presos del procés, llaços grocs o estelades.