Propietària de la pastisseria El Cigne de Manresa

Fa mascaretes a mà i les ven a la botiga. Tot el que recapta ho dona al grup de suport del Barri Vell

Eva Blaya regenta la pastisseria manresana El Cigne, al carrer d'Urgell. Durant el confinament va cosir mascaretes per als seus coneguts i aviat va decidir fer-ne per a la botiga i vendre-les. Els beneficis són per al grup de suport mutu del Barri Vell.