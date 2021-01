En ple auge de la vacunació contra la covid-19 a Espanya, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va anunciar ahir que l'Estat rebrà 30 milions de dosis addicionals de la vacuna de Pfizer i BioNTech. Una xifra que representa el 10% dels 300 milions de dosis que la Comissió Europea ha adquirit d'aquestes farmacèutiques, tal com va anunciar ahir també la presidenta de la comissió, Ursula Von der Leyen. Als 300 milions de dosis de Pfizer, ja adquirides per Europa, cal sumar-hi 75 milions més que arribaran al segon trimestre del 2021

Amb això, Illa va recordar que els països europeus poden participar de l'augment de compra de vacunes i en la mesura que l'Estat va comunicar la voluntat de participar d'aquests increments de compra, li correspon un 10% de les noves dosis, que és el percentatge proporcional a la població europea. En tot cas va apuntar que l'estat podria adquirir encara més dosis si algun altre estat renuncia al seu dret. «Quan tinguem les dates concretes d'entrega les donarem a conèixer, com sempre hem fet», va sentenciar.

El Govern espanyol reconeix que les dades de la pandèmia són dolentes i auguren «setmanes dures». Per això, Illa insisteix en la importància de seguir de forma estricta les mesures marcades per cada comunitat autònoma i crida a la vacunació massiva. «La pandèmia evoluciona a pitjor», va admetre Illa davant l'augment de la incidència acumulada, que arriba ja fins als 321 casos per cada 100.000 habitants, una pressió hospitalària al voltant del 12% i un 24% d'ocupació de llits UCI per part de pacients amb coronavirus.

Tot i això, Illa va valorar l'esforç emprat per les comunitats autònomes i va assegurar que estan aplicant «mesures contundents» d'acord amb l'estratègia nacional contra la Covid-19 «que ens va permetre vèncer la segona onada». El ministre va insistir que «ja sabem que és el que cal fer», que és reduir al màxim la mobilitat i els contactes, per això també va dirigir-se a la ciutadania perquè segueixin complint de forma «exemplar» les mesures acordades amb les seves comunitats, ja que els casos seguiran «en augment» i «ens esperen setmanes dures de creixement».

Pel que fa a la vacunació, el ministre va destacar-ne la seva importància i va evitar criticar les comunitats que mantenen un ritme de vacunació baix, afirmant que el ritme d'administració de les vacunes encara ha de millorar però està agafant una «velocitat acceptable». «L'objectiu és tenir més vacunats que contagiats» va marcar Illa, un objectiu que també va mencionar la ministra de Política Territorial, Carolina Darias: «Hem de vacunar, vacunar i vacunar». Illa va recordar que l'objectiu segueix sent assolir un percentatge de vacunats del 70% a l'estiu. «Les CCAA estan totes aplicant el pla de vacunació que ens vam donar conjuntament, i jo he dit que s'adquirirà una velocitat de creuer el ritme de vacunació». Fins al moment, segons Illa, s'han administrat unes 140.000 vacunes de Pfizer, a la qual s'unirà en uns set o deu dies la de Moderna, aprovada per l'Agència Europea del Medicament.