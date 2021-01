Fem Manresa lamenta la manca d'autocrítica en una gestió «nefasta» de l'epidèmia

El grup municipal de Fem Manresa ha explicat la seva absència a la roda de premsa de dijous d'autoritats polítiques i sanitàries per l'absència total d'autocrítica que van fer en la gestió de la pandèmia, que considera «nefasta». En la compareixença es va fer una crida a la responsabilitat davant la situació d'emergència que viu la ciutat i hi van participar els grups municipals excepte Fem.

Per a Fem Manresa, demanar únicament més responsabilitat individual als ciutadans no és el que tocava. Lamenta que en la roda de premsa hi hagi hagut «zero autocrítica i cap proposta per part de l'administració ni cap posicionament per demanar mesures clares a la Generalitat».

Fem lamenta que s'hagin comès els mateixos errors que a l'estiu i que l'intent de salvar la campanya de Nadal. Considera que l'aplicació de mesures més restrictives just el dia després que aquesta acabés, demostra que segueix prioritzant-se el capital per sobre la salut pública.

Afirma que hi ha hagut una greu falta de planificació i una comunicació totalment inefectiva amb un procés tan crític com és la vacunació, i lamenta que només s'hagi administrat el 10% de les 60.000 dosis que ha rebut el Departament de Salut.