Nou municipis bagencs superen els mil punts de risc de rebrot i dos, els dos mil

Dos dels trenta municipis de la comarca del Bages tenen un risc de rebrot superior als 2.000 punts i nou presenten xifres d'entre mil i dos mil punts.

El municipi que lidera el rànquing de risc de rebrot a la comarca és Fonollosa, que té l'indicador disparat fins als 2.437,26 punts, segons les últimes dades del Departament de Salut de la Generalitat.

Darrere de Fonollosa, els cinc municipis que tenen les pitjors dades són: Artés (2.201), Avinyó (1.925), Castellbell i el Vilar (1.861) i el Pont de Vilomara i Rocafort (1.750) i Cardona (1.507). Contràriament, hi ha quatre municipis que presenten un risc de rebrot de 0 punts: Castellfollit del Boix, Castellnou de Bages, Gaià i Mura.

El risc de rebrot és un indicador que intenta preveure com evolucionarà la covid en un territori o ciutat i dona una idea de quants casos per cada 100.000 habitants es podrien diagnosticar en els següents 15 dies si no es prenen mesures de contenció. En localitats petites, es pot disparar per pocs casos si aquests es van multiplicant de forma exponencial.