El sector del llibre, decebut perquè no és considerat un servei essencial

Els gremis d'editors, llibreters, distribuïdors i de la comunicació gràfica, integrats a la Cambra del Llibre de Catalunya, se senten «decebuts» i «enganyats» perquè el Govern ha deixat les llibreries fora de les excepcions a les noves restriccions per la covid. En la llista d'activitats que poden vendre productes essencials els dos propers caps de setmana a Catalunya no s'ha inclòs finalment les llibreries, com havia demanat el sector, que ahir va expressar la seva «profunda preocupació per la falta de credibilitat de la Generalitat». La Cambra considera que, amb aquesta decisió, la Generalitat ha incorregut en una «incoherència respecte de la seva pròpia resolució de el 22 de setembre, que declarava la cultura com a bé essencial». «La Cambra del Llibre de Catalunya se sent totalment decebuda i enganyada davant la resolució del Govern i continuarà lluitant perquè el llibre mantingui el paper essencial en la vida dels ciutadans», va dir en un comunicat.