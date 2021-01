El temporal Filomena deixa quatre víctimes mortals a l'estat espanyol

El temporal Filomena ha deixat quatre víctimes mortals a l'estat espanyol. Així ho ha apuntat aquest dissabte el ministre de Transport, José Luis Ábalos, en una roda de premsa conjunta amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska. Els membres del govern han subratllat que una de les principals prioritats de la jornada han estat "els rescats" i que ara mateix ja no queda "cap persona" atrapada a les carreteres. També han avançat que entre diumenge i dilluns es treballarà per garantir l'arribada de les noves dosis de la vacuna de la covid-19, així com els serveis essencials i els aliments. El govern ha parlat d'un episodi "sense precedents", demanant als ciutadans que evitin els desplaçaments que no siguin absolutament necessaris.

El ministre d'Interior ha explicat que la situació meteorològica a l'estat espanyol és "estable", però tot i això ha demanat que no s'abaixi la guàrdia. En aquest sentit ha recordat que s'ha aconseguit rescatar a totes les persones que estaven atrapades a les vies, però que les complicacions es mantenen. "Hi ha 650 carreteres i ports afectats, dels quals 133 estan tancats a la circulació", ha recordat.

També continuen les retencions de camions en diferents àrees de tot l'estat espanyol per tal de "minimitzar" el risc a les carreteres. De fet, el ministre de Transport, ha avançat que es posaran en circulació uns combois especials per guiar els camions i "garantir" l'abastiment de les noves vacunes del coronavirus que arribis, així com altres serveis essencials com són els medicaments o els aliments.

Àbalos també s'ha referit a la situació de l'aeport de Barajas – la qual estudiaran a partir de demà – i també la dels trens d'alta velocitat. "Anirem estudiant plantejant les circumstàncies a partir de demà", ha apuntat, alertant que de moment no es pot fer ja que hi ha 26 províncies que es troben en alerta taronja. "Estem davant d'una situació que no es pot comparar a cap situació anterior, tot plegat no s'acabarà amb la retirada de la neu", ha avisat "encara quedaran les gelades".

Finalment, Marlaska s'ha adreçat als conductors, als quals ha demanat que ajornin els desplaçament que siguin "imprescindibles". També que facin cas de les recomanacions dels experts i que deixin lliure el carril esquerre perquè puguin passar les màquines llevaneu. De fet, els ministres han aprofitat per recomanar el teletreball als funcionaris de tot l'Estat dilluns i dimarts.



"Apostar per la coordinació"



Paral·lelament, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha instat als responsables autonòmics i municipals a treballar conjuntament contra "els efectes del temporal Filomena". Ho ha dit a través de Twitter, on també ha subratllat que la "coordinació entre administracions" és "fonamental". El dirigent ha demanat "màxima prudència" durant les pròximes hores i ha recordat que cal complir amb totes les "recomanacions" dels cossos de seguretat, d'emergències, així com Protecció Civil.