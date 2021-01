El 97,4% dels aspirants a les oposicions docents van fer les proves

El 97,4% dels aspirants a les oposicions docents van poder dur a terme, ahir, les proves. Per fer-ho possible es van constituir 152 tribunals arreu de Catalunya, un nombre superior respecte d'altres ocasions per fer-ne possible la celebració amb totes les garanties de seguretat sanitària en el marc de la pandèmia. En el cas de la comarca del Bages es van habilitar tres punts, a Manresa, Sant Joan de Vilatorrada i Sant Fruitós.

La gran majoria d'aspirants es van poder presentar a les proves. Ja sigui per confinament, per altres causes mèdiques o per les conseqüències produïdes pel temporal Filomena, hi va haver 158 persones que no van poder accedir als tribunals, un fet que suposa el 2,7% sobre el total d'aspirants, un nombre similar al de la darrera convocatòria.

El sindicat USTEC-STEs va exigir al Departament d'Educació que comuniqués ahir mateix una nova data per als aspirants que no van poder arribar a l'examen.