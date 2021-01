La Barra del Trabucador pateix danys importants i encara no s'ha pogut accedir a les Salines

La Barra del Trabucador al Delta de l'Ebre pateix danys importants i encara no s'ha pogut accedir a les Salines de la Trinitat, segons ha informat el gerent d'Infosa, Joan Sucarrats, que ha apuntat que encara està per veure que ho puguin fer dilluns. S'han registrat onades de fins a cinc metres d'altura i un increment del nivell del mar d'uns 40 centímetres. Al llarg del dia de dissabte, durant la matinada i també aquest diumenge al matí s'ha inundat inicialment un espai d'uns 500 metres a la primera meitat de la barra, amb trencaments i perforacions de mar. Encara no es coneix l'abast dels danys des d'aquest trencament fins a les Salines de la Trinitat i la Punta de la Banya. Els gestors no saben si es podrà tornar a recuperar la barra.

Sucarrats, gerent de l'empresa que gestiona les Salines de la Trinitat, ha subratllat que fa temps que estaven avisant que això tornaria a passar però "no s'ha fet pràcticament res". "S'ha demostrat que el poc que s'ha fet per part del ministeri ha estat insuficient. Els danys són molt importants i no sé si podrem tornar a recuperar el Trabucador, ha indicat.

També ha lamentat que les administracions es "vagin tirant les culpes d'uns als altres" mentre "no estan fent res al Delta de l'Ebre". "És una vergonya veure la inacció per part de les dues administracions i en particular de la Generalitat, que té una partida de 6 milions d'euros per actuar al Delta de l'Ebre i ara posa l'excusa que no tenen el permís del govern de l'Estat per fer aquestes actuacions d'emergència", ha continuat.

Aquest nou trencament agafa l'empresa en un dels moments àlgids de la temporada, donada la demanda de sal necessària per lluitar contra el desgel de carreteres després de les intenses nevades. Infosa té penjant d'un fil 8.000 tones de sal en comandes, que estan pendents de servir i que no es podran transportar si no es pot accedir a les salines.