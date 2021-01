La neu deixa grans gruixos a l'alt Berguedà tot i no registrar incidències greus

La nevada va obligar al matí l'ús de cadenes entre Cardona i Solsona, va impedir la circulació de trens de la línia de Renfe entre Manresa i Lleida i es va tallar el trànsit en carreteres secundàries del nord del Solsonès i del Berguedà. Tot i això, les incidències personals van ser mínimes ahir a la Catalunya Central. Com a conseqüència de les restriccions, hi havia molt poca mobilitat a les carreteres i els Bombers només van fer deu sortides al llarg de la jornada al Bages, el Moianès i l'Anoia per cotxes que havien quedat embarrancats.

Totes les comarques es van llevar ahir emblanquinades, però mentre a ciutats com Manresa o Berga la neu només va enfarinar el paisatge, als municipis de l'alt Berguedà, el nord del Solsonès i la Cerdanya hi havia gruixos considerables de neu, com els prop de 15 centímetres de Bagà. Joan Calvo és un taxista d'aquest poble que ahir al migdia estava amb la família gaudint de la neu al passeig del Raval i, inusualment, no tenia feina. «Fa un parell d'anys hi va haver un temporal i amb al taxi vaig començar a treballar a les 11 del matí d'un dissabte i no vaig acabar fins a les 7 del matí de l'endemà. Eren, sobretot, per atendre conductors que havien quedat atrapats a la carretera i, després de ser atesos per emergències, van sol·licitar el servei de taxi per desplaçar-se. Avui [ahir per al lector] només he hagut d'atendre dues noies a Sant Jordi que havien quedat atrapades», explicava a aquest diari. És un exemple il·lustratiu de fins a quin punt la gairebé nul·la mobilitat en temps de pandèmia va evitar el caos de temporals ante- riors similars.

Els ajuntaments van activar els protocols de nevades i glaçades al matí, i a Manresa la brigada va escampar pel desglaç als espais urbans, i a Berga i Solsona les màquines llevaneu van netejar els carrers perquè els vehicles hi circulessin sense problemes. A la tarda pràcticament no quedava res de l'enfarinada. Va ser en els municipis pirinencs on van tenir més feina. El personal de Carreteres de la Generalitat va netejar les principals vies amb vuit màquines llevaneu a l'alt Berguedà i, fins i tot, a primera hora del matí van haver d'ajudar els conductors de dos camions de gran tonatge que havien quedat atrapats al tram de Cercs de la C-16, tot i la prohibició ahir de circular amb aquests vehicles.

A l'estació de servei que hi ha a prop de Guardiola de Berguedà tenen un cartell visible des de la carretera en què promocionen cadenes per a les rodes del cotxe, però ahir al matí només en van vendre dues. L'alcalde del municipi, Josep Lara, va participar en les tasques de neteja dels carrers i carreteres dels poble, amb dues màquines i un tercer vehicle mancomunat amb cinc ajuntaments. «M'agradava la neu abans de ser alcalde, i ara pateixo. Però el cert és que avui el confinament municipal ha jugat a favor nostre perquè circulaven pocs vehicles», explicava al migdia, després de passar-se el matí ajudant amb les màquines llevaneu i planificant en quins carrers s'havia d'actuar.

A les 5 de la matinada va començar a nevar de valent a l'alt Berguedà i el personal dels ajuntaments es va mobilitzar. Josep Ros, membre de la brigada a Guardiola, va començar a netejar els carrers amb la màquina llevaneu a les 7 del matí, i poc abans de les 3 de la tarda va parar una estona a descansar. «Quan m'ha trucat el regidor, a les 6, el gruix era important i realment calia una intervenció. Al llarg del matí m'he anat trobant conductors que no podien moure el cotxe, alguns dels quals, molt pocs, no eren del municipi», explicava. Al migdia, al carrer hi havia molt pocs veïns i només alguns es desplaçaven per comprar el pa.

La neu va deixar un paisatge bucòlic a l'alt Berguedà i alguns també van aprofitar l'ocasió per gaudir de la neu. Era el cas de Gemma Iglesis i David Alonso, una parella jove que s'ha instal·lat recentment a Guar-diola. «Hem sortit a esquiar i he anat amb bicicleta perquè ho hem d'aprofitar», deia satisfet Alonso mentre pedalava. A Guardiola i Bagà hi havia alguns veïns que arribaven a casa amb els esquís posats. «A la botiga hem tingut pocs clients avui, i és que entre la neu i les restriccions fan que passegi molt poca gent», explicava Dolors Tejero, propietària de l'establiment Fruits del Bosc. Els propietaris del restaurant Niu Nou de Bagà, Carme Clotet i Romà Revelles, van servir quatre persones. «La neu agrada a la gent, però per les restriccions tenim pocs visitants al poble», es lamentaven.