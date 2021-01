S'intensificarà la pluja al delta de l'Ebre i hi haurà vent fort al litoral

Operaris a Lleida, una de les ciutats on més va nevar

Aquest matí s'intensificarà la precipitació al delta de l'Ebre i hi haurà vent fort al litoral i a zones elevades durant aquest matí, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. A més, hi haurà entre maregassa i mar brava amb mar de fons de gregal. Ahir, el temporal de neu ahir El telèfon d'emergències 112 va rebre hair 650 trucades a causa de l'episodi de neu. D'aquestes, la majoria provenien del Segrià, amb 78 avisos. El municipi amb més trucades és Lleida, amb 49.

Els Bombers van fer 183 serveis relacionats amb el temporal Filomena. Sobretot van ajudar vehicles embarrancats, van revisar i netejar vies i van fer el trasllat de personal i material sanitari, entre altres tasques.

Un dels punts més caòtics va ser la Jonquera, on miler de camions van quedar atrapats al poble alt-empordanès com a conseqüència del temporal que ha deixat neu, especialment a la banda de la Catalunya Nord.

Ahir a la nit, cinc vies seguien tallades a Catalunya i hi havia una vuitantena de carreteres on calia conduir amb cadenes, segons el Servei Català de Trànsit. Per demarcacions, Lleida i Tarragona van concentrar la majoria d'incidències, però la principal carretera tallada era l'Eix Transversal (C-25) entre Sant Julià de Vilatorta i Santa Coloma de Farners.