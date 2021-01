Troben les caixes negres i el punt d'impacte de l'avió sinistrat a Indonèsia

Les autoritats d'Indonèsia han localitzat la posició de les dues caixes negres i algunes restes enfonsades del vol SJ182 de l'aerolínia Sriwijaya Air, que es va estavellar aquest dissabte amb 62 persones a bord prop de l'illa de Java. "Amb sort, les podrem recuperar aviat", ha declarat el comandant de les forces armades d'Indonèsia, Hadi Tjahjanto, a qui ha citat el canal Kompas TV. "Per tant, creiem que l'avió es va estavellar allà. Hem trobat objectes a uns 20 metres de profunditat, entre aquesta part de l'avió i algunes armilles salvavides", ha declarat.

El militar va precisar en una roda de premsa que la posició s'havia determinat gràcies als senyals del registrador de dades de vol (FDR, per les seves sigles en anglès) i de la gravadora de veus de cabina (CVR). "Hem localitzat i marcat ara les dues senyals que van emetre les caixes negres", ha afirmat. Prèviament les autoritats havien trobat "restes humanes" a la zona de la recerca, segons el departament mèdic de la Policia de Jakarta, d'acord amb el diari local 'Suara', així com altres restes materials com pneumàtics de l'avió i roba de nen.

La cerca s'ha començat al mateix lloc on es va registrar l'últim contacte després que es registrés el senyal. En l'operatiu estan involucrats helicòpters i bussejadors militars de l'exèrcit, així com diversos vaixells de l'armada.

Les autoritats locals ja es troben en contacte amb les famílies de les víctimes per agilitar els processos d'identificació mitjançant l'obtenció de mostres d'ADN, perquè s'espera que els equips de cerca puguin recuperar documentació i altres objectes que facilitin aquest procés.

L'avió de l'aerolínia es dirigia a Pontianak, a l'illa de Borneo, quan va desaparèixer del radar, segons va confirmar el responsable de l'aeroport internacional Soekarno-Hatta, Haerul Anwar, al portal de notícies Sarang Berita.

L'aparell va desaparèixer dels instruments de seguiment quan sobrevolava l'illa de Lancang. Segons el web de seguiment FlightRadar, l'avió va perdre més de 10.000 peus d'altitud en menys d'un minut, aproximadament quatre minuts després de la sortida de Jakarta.

A l'octubre del 2018, un Boeing 737 Max que pertanyia a l'aerolínia Lion Air es va estavellar al mar de Java en un accident en què van morir les 189 persones que hi havia a bord.