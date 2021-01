Aragonès demana a Junts, Comuns, CUP i PDeCat que deixin els «vetos creuats»

El vicepresident del Govern i candidat d'ERC al 14-F, Pere Aragonès, va insistir a defensar la seva proposta d'un executiu ampli amb ERC, Junts per Catalunya, els comuns, la CUP i el PDeCAT després de les pròximes eleccions.

En un article publicat a la pàgina web d'Esquerra Republicana de -Catalunya, Aragonès va avisar que seria una «gran irresponsabilitat» per part de tots aquests partits no buscar el consens, i va reclamar allunyar-se del «soroll i del càlcul de curta volada».

«Estic convençut que hauríem de tenir la capacitat de seure plegats al govern i arribar a tots els consensos possibles en la nova legislatura per assumir responsabilitats. Nosaltres hi estem disposats», va insistir Aragonès, que al davant hi ha situat «els del 155: PSC, Cs i el PP».

Aragonès va reconèixer que la proposta és «certament complexa i atrevida», però va defensar que «va d'acord amb el moment social, econòmic i de fragmentació política» que viu Catalunya.

En aquest sentit, va indicar que la proposta que va plantejar ja va rebre reaccions «ràpides i previsibles d'algunes portaveus autodescartant-se», però va opinar que «no hauria de ser impossible» posar-se d'acord, i més tenint en compte que hi ha una «diagnosi de la situació àmpliament compartida».